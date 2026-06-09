La recente comunicazione di Zepto, la startup indiana di quick-commerce, sull'intenzione di avviare un'IPO (Initial Public Offering) ha generato notevole interesse. L'azienda, che ha conosciuto una crescita rapida, si appresta a una potenziale valutazione di circa 1 miliardo di dollari. Tuttavia, il dossier presentato l'8 giugno 2026 rivela una complessa combinazione di espansione accelerata e perdite significative.

Crescita dei ricavi e perdite in aumento

Fondata nel 2021 da Aadit Palicha e Kaivalya Vohra, Zepto ha registrato un notevole incremento del 151% nei ricavi pubblicitari, raggiungendo i 16,4 miliardi di rupie (circa 171 milioni di dollari).

Questo dato supera la crescita del 104% dei ricavi operativi, che si sono attestati a 115,5 miliardi di rupie (circa 2,4 miliardi di dollari) nel 2026. La strategia di Zepto sembra orientarsi verso la monetizzazione della visibilità dei commercianti, un modello che ricorda quello di Amazon.

Nonostante l'espansione del business, Zepto continua a operare in perdita. Il deficit netto nel 2026 è stato di 59,1 miliardi di rupie (circa 617 milioni di dollari), un aumento rispetto ai 47 miliardi di rupie (circa 492 milioni di dollari) dell'anno precedente. Il documento stesso riconosce la possibilità di ulteriori perdite e solleva dubbi sulla sostenibilità degli attuali tassi di crescita.

Piani per l'IPO e incertezze di mercato

Il piano per l'IPO di Zepto prevede la raccolta di circa 80,1 miliardi di rupie (circa 837 milioni di dollari) tramite l'emissione di nuove azioni. Parallelamente, un'offerta per la vendita di 113,5 milioni di azioni esistenti potrebbe coinvolgere gli investitori attuali. Un pre-placement co-IPO potrebbe inoltre aggiungere ulteriori 16,02 miliardi di rupie (circa 167 milioni di dollari).

Non mancano, tuttavia, elementi di incertezza. Gli investitori istituzionali, inclusi mutual funds e family offices, hanno espresso preoccupazioni riguardo alla valutazione IPO di Zepto. Queste revisioni al ribasso si confrontano con il valore di 7 miliardi di dollari dell'ultimo finanziamento privato, risalente a ottobre 2025.

Inoltre, la società ha affrontato un esame da parte dell'Enforcement Directorate indiano in merito a investimenti esteri e alla struttura azionaria, senza che siano emersi ulteriori sviluppi significativi al momento.

Espansione operativa e contesto normativo

Zepto ha dimostrato una notevole capacità di attrarre utenti, gestendo oltre 640 milioni di ordini nel 2026, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, e servendo circa 48 milioni di utenti. L'espansione geografica, con 1.139 nuovi punti vendita, evidenzia una strategia di crescita aggressiva. Il trasferimento della sede legale in India nel 2025 assume un ruolo strategico nel contesto delle quotazioni aziendali locali.

In sintesi, l'approdo di Zepto sui mercati pubblici rappresenta una tappa cruciale per la startup indiana.

L'azienda dovrà gestire con attenzione le aspettative di crescita e affrontare le sfide inerenti alla profittabilità e alla sostenibilità a lungo termine, in un ambiente di mercato sempre più complesso e competitivo.