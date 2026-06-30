Con TechCrunch Disrupt 2026 in programma a San Francisco dal 13 al 15 ottobre, si apre una finestra esclusiva per brand, VC e community builder. Ospitare un Side Event tra il 10 e il 16 ottobre può essere la mossa strategica per farsi notare da oltre 10.000 innovatori, fondatori, investitori e leader del settore tech.

Perché ospitare un Side Event: controllo, visibilità e impatto

Un Side Event garantisce il pieno controllo creativo e una visibilità mirata. È l'opportunità di definire il format più adatto alla propria visione — da tavole rotonde settoriali a workshop approfonditi, dalle "office hours" informali a happy hour di networking o cene tematiche.

L'obiettivo è posizionare il proprio brand al centro dell'attenzione di un pubblico altamente qualificato. Questo permette di guidare conversazioni autentiche, costruire relazioni dirette con potenziali partner e investitori, e generare un buzz duraturo che si estende ben oltre l'evento principale.

Le serate del 13, 14 e 15 ottobre rappresentano il periodo più strategico per ospitare questi eventi. In queste date, la minore sovrapposizione con altre attività ufficiali di Disrupt assicura un pubblico più concentrato e la possibilità di intavolare conversazioni più significative.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Per cogliere questa opportunità, è fondamentale presentare la propria proposta di Side Event entro il 4 settembre.

È sufficiente delineare la visione, gli obiettivi e le necessità logistiche. Il team organizzativo fornirà pieno supporto, garantendo massima visibilità all'iniziativa e gestendo gli aspetti operativi. La candidatura e la partecipazione non prevedono alcun costo.

Il contesto di TechCrunch Disrupt 2026

TechCrunch Disrupt 2026 si terrà a San Francisco, presso il Moscone West, dal 13 al 15 ottobre. L'evento rappresenta un punto di riferimento globale per l'innovazione, attirando oltre 10.000 partecipanti, inclusi startup, investitori e innovatori. Il programma ufficiale prevede oltre 200 sessioni su 6 palchi e la presenza di più di 250 speaker. A ciò si aggiungono spazi espositivi per startup, workshop mirati e numerose opportunità di networking strutturato.

Il Side Event nell'ecosistema di Disrupt

Un Side Event si configura come una vetrina parallela e distintiva all'interno dell'ampio ecosistema di Disrupt. Offre la libertà di decidere il tono, la modalità e il pubblico specifico a cui rivolgersi. A differenza di iniziative come la competizione "Startup Battlefield 200" o le sessioni ufficiali, questa formula garantisce una libertà creativa senza pari e la possibilità di guidare l'esperienza dell'audience in modo completamente personalizzato e unico.

In sintesi, ospitare un Side Event a TechCrunch Disrupt 2026 rappresenta una scelta strategica per emergere in un contesto di alto profilo. Offre pieno controllo creativo, tempistiche strategicamente vantaggiose e il supporto diretto del team organizzativo.

Se il vostro brand ha una storia da raccontare, un'offerta innovativa da presentare o idee da condividere, questa è l'occasione ideale per farlo di fronte a un pubblico globale e attento. Il prossimo passo è definire il concept, i contenuti e inviare la proposta entro il 4 settembre.