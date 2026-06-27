Un significativo spostamento di talenti scuote il panorama tecnologico: Paul Meade, vice presidente di Apple e figura chiave nello sviluppo del Vision Pro e degli occhiali smart dell'azienda, lascerà Cupertino per unirsi a OpenAI. Il suo trasferimento, previsto entro la prossima settimana, lo vedrà contribuire all'unità hardware di OpenAI, focalizzata su nuovi dispositivi di intelligenza artificiale. Questa mossa è una diretta conseguenza delle recenti e profonde riorganizzazioni ai vertici di Apple.

Il percorso di Meade in Apple e il passaggio a OpenAI

Meade ha avuto un ruolo fondamentale in Apple, dove ha trascorso oltre un decennio, dal 2010. Entrato nel Vision Products Group nel 2017, ha assunto la guida del gruppo dopo che Mike Rockwell, precedente responsabile del Vision Pro, si era spostato per lavorare sull'aggiornamento AI di Siri. In precedenza, Meade aveva diretto il team di ingegneria hardware del Vision Pro e aveva contribuito ai team di sviluppo di iPad e iPhone. Recentemente, il suo impegno si era concentrato sullo sviluppo degli occhiali smart AI di Apple, pensati per competere con i dispositivi indossabili di Meta, e su futuri progetti di occhiali per la realtà aumentata.

Nonostante il Vision Pro sia stato un prodotto costoso e non abbia raggiunto il successo sperato, Apple ripone grandi aspettative negli occhiali smart più accessibili, previsti per il lancio il prossimo anno, per rafforzare la sua posizione nel mercato dei dispositivi indossabili.

Riorganizzazioni in Apple e l'attrazione di OpenAI per i talenti

La decisione di Meade di lasciare Apple è strettamente legata ai cambiamenti esecutivi in corso. Con John Ternus che si prepara a succedere a Tim Cook come CEO, è stata avviata una riorganizzazione del team di ingegneria hardware. Questa ristrutturazione ha generato un senso di declassamento tra alcuni vice presidenti, spingendo talenti di alto livello a cercare nuove opportunità.

A prendere il posto di Meade sarà Fletcher Rothkopf, attuale responsabile del design di prodotto per Vision Pro e occhiali smart, mentre Johny Srouji assumerà il ruolo di chief hardware officer. OpenAI, dal canto suo, si sta rivelando un polo di attrazione per ex dirigenti Apple. Meade si unisce a un gruppo che include già l'ex capo del design Jony Ive, Tang Tan ed Evans Hankey. OpenAI sta attivamente lavorando con Ive su un dispositivo AI che il CEO Sam Altman ha descritto come "più pacifico e calmo di un iPhone", sebbene alcune indiscrezioni suggerissero difficoltà nella definizione dei dettagli lo scorso autunno.

Il futuro dei dispositivi AI e la competizione nel settore tecnologico

Il passaggio di Paul Meade a OpenAI non è solo un cambio di carriera individuale, ma riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove la corsa allo sviluppo di dispositivi basati sull'intelligenza artificiale è sempre più intensa.

L'acquisizione di esperti di hardware da parte di OpenAI sottolinea l'ambizione dell'azienda di non limitarsi al software, ma di plasmare attivamente il futuro dei dispositivi intelligenti. Questa dinamica evidenzia la crescente competizione tra i giganti della tecnologia per innovare e dominare il mercato dei dispositivi indossabili e dell'AI, con Apple che cerca di consolidare la sua offerta con gli smart glasses e OpenAI che punta a definire una nuova categoria di prodotti.