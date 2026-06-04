Meta ha adottato una strategia innovativa, ispirata a quella di Tesla, per far fronte alla crescente domanda di capacità computazionale: la costruzione di data center temporanei in tende. Questa scelta mira ad accelerare i tempi di realizzazione e a ridurre i costi, concentrandosi sul campus AI di New Albany, Ohio, dove l'azienda investe miliardi in chip e infrastrutture.

Data center rapidi ed efficienti

La decisione di ospitare i data center in queste strutture di rapido dispiegamento risponde all'esigenza di superare i lunghi tempi di progettazione tradizionali (oltre quattro anni).

Le tende, con moduli prefabbricati per alimentazione e raffreddamento, consentono un'implementazione veloce senza back-up convenzionali. Questa soluzione garantisce rapidità ed è efficace nel contenimento dei costi operativi. Al loro interno, Meta ha installato chip AI del valore di miliardi di dollari per mantenere la propria offerta tecnologica competitiva. Il progetto Prometheus AI cluster a New Albany, con una capacità prevista di 1 GW entro il 2026, ne è un esempio.

Ispirazione e sviluppo

L'approccio di Meta non è inedito. Tesla aveva già utilizzato strutture temporanee a Fremont per accelerare la produzione del Modello 3. L'idea di alimentare questi impianti con turbine a gas modulari off-grid trova origine nelle strategie di xAI.

Le tende hanno permesso a Meta di lanciare rapidamente nuovi modelli AI, nonostante ritardi nelle API per gli sviluppatori.

Prospettive future per i data center

L'adozione di queste strutture leggere rappresenta un cambiamento paradigmatico nella gestione dei data center, segnalando un'evoluzione del settore verso maggiore modularità, rapidità e riduzione dei costi. Meta si posiziona così in una condizione unica, capace di espandere rapidamente la propria capacità computazionale. Le ambizioni dell'azienda si estendono al futuro campus Hyperion in Louisiana, che punta a raggiungere 2 GW entro il 2030, dimostrando una revisione profonda nella progettazione delle infrastrutture tradizionali. La scelta di strutture agili, come le tende supportate da una sottostruttura in alluminio, riflette l'innovazione e la velocità indispensabili in un settore caratterizzato da un'accelerazione tecnologica. Meta può così soddisfare le proprie esigenze attuali e aprire nuove prospettive per l'intero comparto della gestione dei dati.