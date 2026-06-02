Meta sta testando una nuova funzionalità denominata “Series” per i suoi Reels su Instagram e Facebook. Questa innovazione mira a trasformare la fruizione tradizionale dei video brevi, spesso frammentata e rapida, in un’esperienza di narrazione a puntate strutturata. L’obiettivo è incentivare un consumo più continuativo e fidelizzante, offrendo agli utenti una sezione dedicata sul profilo dei creator dove poter accedere a episodi nuovi e passati.

La funzionalità “Series”: come funziona

Con le “Series”, ogni Reel può diventare un episodio all’interno di una storia più ampia.

I creator selezionati avranno la possibilità di raggruppare i loro video seriali – come tutorial, sfide tematiche o racconti sviluppati nel tempo – in un hub dedicato, facilmente accessibile dal proprio profilo. Quando gli utenti scopriranno un episodio di una serie nel loro feed o nella scheda Reels, avranno l’opzione di visualizzare l’intera serie, salvarla per una visione successiva o riprendere la riproduzione dall’ultimo episodio interrotto. Questa struttura è pensata per semplificare il follow-up di contenuti complessi, superando la logica dello scorrimento continuo.

Un approccio strategico per la fidelizzazione

L’introduzione delle “Series” segna un cambio di rotta per Meta, che intende superare il consumo istantaneo di clip isolate.

La strategia si concentra sulla serialità per costruire abitudini di visione prolungate, con l’intento di aumentare il tempo di permanenza sulle piattaforme e rafforzare il legame tra pubblico e creatori. Per questi ultimi, la funzione rappresenta anche un metodo più organizzato per la pubblicazione di contenuti episodici, migliorando la gestione e la visibilità delle loro produzioni.

Prospettive di monetizzazione

Meta ha confermato di stare valutando diverse modalità per monetizzare questa nuova funzionalità, sebbene i dettagli specifici non siano stati ancora divulgati. Un precedente significativo in questo ambito è rappresentato da TikTok, che nel 2023 ha introdotto una funzione “Series” permettendo ai creator di offrire collezioni di contenuti premium dietro un paywall.

È plausibile che Meta possa esplorare percorsi simili, come l’introduzione di accessi a pagamento o sistemi di abbonamento per contenuti esclusivi, seguendo un modello già testato sul mercato.

Il contesto competitivo e il confronto con TikTok

Il lancio di questa fase di test si inserisce in un panorama in cui i social media stanno ridefinendo l’approccio ai contenuti video. TikTok ha già dimostrato l’efficacia delle serie a pagamento, e Meta, con le sue “Series”, non solo risponde a questa tendenza competitiva ma la arricchisce con una potenziale versione gratuita e aperta, mirando a consolidare il proprio ecosistema di creator. Il test iniziale coinvolge un numero selezionato di creator e produttori di contenuti che hanno già esperienza nella pubblicazione di materiale seriale su Instagram e Facebook, in attesa di un’eventuale estensione basata sui risultati e il gradimento degli utenti.

Il futuro dei Reels seriali

Con le “Series”, Meta compie un passo significativo verso una visione più strutturata e profonda dei contenuti video. Questa evoluzione potrebbe ridefinire radicalmente il modo in cui i creator organizzano le loro narrazioni e come gli utenti interagiscono con esse, promuovendo una relazione più duratura e mirata. La direzione intrapresa, che unisce contenuti episodici alla potenziale monetizzazione, suggerisce che i Reels non saranno più visti solo come brevi frammenti di intrattenimento, ma come veri e propri capitoli di storie capaci di svilupparsi nel tempo. Sebbene sia ancora presto per valutarne il successo definitivo, il test indica chiaramente un cambio di strategia per Meta, volto a rafforzare la propria posizione nel mercato e a competere in modo più incisivo.