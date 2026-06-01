La fintech britannica Revolut ha compiuto un passo significativo avviando i suoi servizi in India attraverso un programma beta controllato. Questo sviluppo segna un momento cruciale negli sforzi pluriennali dell'azienda per penetrare nel dinamico e in rapida crescita mercato indiano dei pagamenti digitali.

Lancio e Funzionalità del Programma Beta

Revolut ha iniziato a raccogliere le iscrizioni per la sua app in India già all'inizio dell'anno. Nelle ultime settimane, alcuni utenti selezionati dalla lista d'attesa hanno ottenuto l'accesso ai servizi.

Questa fase iniziale del programma beta include l'utilizzo di pagamenti tramite UPI, portafogli elettronici, carte prepagate domestiche e multi-valuta, oltre a carte virtuali e usa e getta.

L'obiettivo di questa fase è raccogliere feedback sul funzionamento dei prodotti e migliorare l'esperienza complessiva del cliente prima di estendere il servizio a un pubblico più ampio. Attualmente, l'accesso è limitato a un numero ristretto di utenti, ma sono previste espansioni delle funzionalità nelle prossime tappe.

Partnership e Licenze: La Strategia di Revolut

Revolut ha iniziato a costruire la sua presenza in India nel 2021, sotto la guida di Paroma Chatterjee. Nel 2022, la società ha rafforzato la sua posizione normativa e commerciale acquisendo Arvog Forex.

Successivamente, ha ottenuto una licenza di strumento di pagamento prepagato (PPI) dalla Reserve Bank of India, un'autorizzazione che le consente di emettere carte prepagate e di integrarsi con il sistema UPI, un elemento fondamentale per la sua operatività nel paese.

Obiettivi di Penetrazione nel Mercato Indiano

Revolut punta a raggiungere un vasto pubblico di oltre 150 milioni di consumatori indiani digitalmente competenti, con l'ambizioso obiettivo di coinvolgere circa 20 milioni di utenti entro il 2030. L'interesse per la piattaforma è già evidente: l'app di Revolut è stata scaricata quasi 820.000 volte in India fino a oggi.

Nonostante i suoi mercati principali rimangano in Europa, Revolut ha dimostrato un crescente interesse verso i mercati emergenti.

Paesi come India, Brasile, Thailandia e Vietnam hanno registrato significativi aumenti nei download delle sue applicazioni, evidenziando una strategia di espansione globale.

Scenario Competitivo e Regolamentare

Nonostante le sfide legate all'ottenimento delle autorizzazioni normative complete e alla gestione delle partnership locali, Revolut si sta posizionando come un'alternativa competitiva sia alle banche tradizionali sia alle altre fintech già consolidate nel mercato indiano.

Per gli utenti in India, Revolut prevede di offrire conti multi-valuta, compatibilità con carte RuPay e UPI, trasferimenti internazionali di denaro e strumenti avanzati di analisi finanziaria. Per coloro che sono ancora in attesa dell'apertura completa del servizio, l'azienda suggerisce alternative come Niyo Global, Wise e Fi Money, che offrono funzionalità simili.

Il prossimo passo cruciale sarà il lancio aperto al pubblico, la cui tempistica dipenderà dalle approvazioni normative finali, un aspetto attentamente monitorato dagli osservatori di mercato.

L'espansione di Revolut in India non solo riflette la crescita delle tecnologie finanziarie, ma sottolinea anche l'interesse strategico verso un segmento di popolazione giovane e digitalmente orientata, che rappresenta il futuro dei servizi finanziari a livello globale.