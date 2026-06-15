Juventus, Milan, Napoli e Inter stanno monitorando diversi giovani talenti che potrebbero rappresentare investimenti strategici sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. Tra occasioni di mercato, trattative complicate e osservazioni mirate, le prossime settimane potrebbero rivelarsi infuocate in sede di calciomercato.

Juventus, spunta Koleosho: talento e dribbling per il futuro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe continuando il proprio lavoro di scouting alla ricerca di giovani calciatori da inserire progressivamente nel progetto tecnico.

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Luca Koleosho, esterno offensivo destro che nelle ultime stagioni ha attirato l'attenzione di numerosi osservatori grazie alle sue qualità nell'uno contro uno e alla notevole capacità di saltare l'avversario.

Il classe 2004 ha recentemente esordito con la Nazionale maggiore italiana, confermando una crescita costante che non è passata inosservata. Attualmente in forza al Paris FC, Koleosho è reduce da una stagione in cui ha collezionato 16 presenze, mettendo a referto 3 reti e 1 assist. Numeri che, pur non essendo straordinari, vengono letti dagli addetti ai lavori alla luce del grande potenziale ancora inesplorato del giocatore.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che la Juventus considera sostenibile per un investimento rivolto soprattutto al medio e lungo periodo.

Herrington accende la sfida tra Milan e Napoli: Inter, per Curtis Jones serve uno sforzo

Nel frattempo, secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, Milan e Napoli avrebbero puntato i riflettori su Lucas Herrington, promettente difensore australiano classe 2007 attualmente in forza ai Colorado Rapids. Considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, il giovane centrale avrebbe già attirato l'interesse di alcuni importanti club europei. Tra questi figurerebbe persino il Barcellona, che avrebbe presentato una prima proposta senza però riuscire a convincere il club statunitense.

Anche l'Everton della proprietà Friedkin starebbe monitorando attentamente la situazione, a conferma del valore attribuito al ragazzo dagli osservatori internazionali.

Non arrivano invece segnali incoraggianti per l'Inter sul fronte Curtis Jones. La trattativa con il Liverpool continua infatti a registrare una distanza economica tra domanda e offerta. Il club inglese non sembrerebbe intenzionato a scendere sotto una richiesta di 30 milioni di euro più bonus per il centrocampista. Dall'altra parte, Giuseppe Marotta non avrebbe superato quota 20 milioni. Una differenza che, almeno per il momento, impedisce qualsiasi accelerazione e che potrebbe spingere la società lombarda a fare un ulteriore sforzo.