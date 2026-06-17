Al recente vertice del G7, il tema dell'accesso globale ai modelli di Intelligenza Artificiale sviluppati negli Stati Uniti ha dominato i dialoghi tra i leader mondiali. Figure di spicco come il Presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro indiano Narendra Modi hanno espresso profonde preoccupazioni riguardo alla possibilità che gli Stati Uniti possano, in qualsiasi momento, interrompere l'accesso a questi cruciali modelli di AI. Tale scenario, hanno avvertito, metterebbe a rischio non solo le economie nazionali che dipendono da tali tecnologie, ma anche le stesse imprese americane del settore.

La sovranità digitale al centro del dibattito globale

La questione sollevata al G7 trascende la mera dimensione tecnica, rivelando profonde implicazioni geopolitiche ed economiche. Macron ha chiaramente evidenziato come un eventuale "interruttore" gestito dagli USA comporterebbe un rischio economico significativo per i clienti europei, ma potrebbe anche arrecare danno alle stesse aziende di AI americane. Questo scenario si configura come l'emblema di una più ampia battaglia per la sovranità digitale, una sfida che sta assumendo un'importanza cruciale a livello globale.

Il contesto si è ulteriormente complicato in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di bloccare l'esportazione dei modelli Mythos 5 e Fable 5 di Anthropic.

Questa misura, giustificata da motivi di sicurezza nazionale, ha acceso i riflettori sul potere di controllo che una nazione come gli Stati Uniti può esercitare sui suoi strumenti tecnologici più avanzati. L'episodio ha esposto una vulnerabilità che molte aziende e governi internazionali si trovano ad affrontare: la possibilità che l'accesso all'infrastruttura AI statunitense possa essere revocato da un giorno all'altro, spesso senza preavviso o spiegazioni chiare.

Le implicazioni del controllo americano sull'AI

Aidan Gomez, CEO della canadese Cohere, ha lanciato un monito significativo, affermando che la sovranità digitale non riguarda unicamente la competizione di mercato o la supremazia di una singola azienda o nazione.

Si tratta piuttosto di determinare chi deterrà il controllo della tecnologia fondamentale che plasmerà la sicurezza economica e nazionale per i decenni a venire. Il rischio percepito dai partner internazionali è quello di trovarsi improvvisamente esclusi da risorse tecnologiche vitali, senza alcuna possibilità di comprendere le motivazioni sottostanti a tale esclusione.

In questo quadro, la potenziale interruzione dell'accesso ai modelli di AI rappresenta una vulnerabilità concreta per tutte quelle economie che hanno costruito la propria infrastruttura e i propri servizi su tecnologie avanzate di origine americana. L'incertezza legata a tale dipendenza genera una crescente pressione per trovare soluzioni che garantiscano maggiore autonomia e stabilità nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Verso un sistema di "trusted partners" per l'AI

Durante le discussioni al G7, è emersa una proposta concreta: la creazione di un sistema di "trusted partners". Questo schema prevederebbe l'autorizzazione per un gruppo selezionato di nazioni e aziende ad accedere ai modelli di AI avanzati, aggirando così le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. L'obiettivo primario di tale meccanismo sarebbe quello di preservare una rete commerciale globale aperta e di prevenire un potenziale monopolio statunitense sulle tecnologie AI più sofisticate.

Tuttavia, i limiti pratici di questo schema rimangono ancora poco chiari. Ogni azienda internazionale, che sia una startup innovativa a Parigi o un'impresa in crescita a Bangalore, si trova attualmente a dover fare i conti con un'architettura tecnologica intrinsecamente vulnerabile alle decisioni unilaterali di Washington.

Questa incertezza può frenare gli investimenti e lo sviluppo in settori strategici.

Macron ha enfatizzato l'importanza cruciale di un sostegno da parte degli Stati Uniti a questo sistema di partnership. Tale supporto sarebbe fondamentale per garantire che l'accesso a tecnologie chiave come i modelli Mythos non si trasformi in una risorsa incerta, soggetta a ritiri improvvisi e imprevedibili, che scoraggerebbero chiunque dall'investire in AI americana.

In conclusione, il percorso verso una vera indipendenza nell'AI si presenta come una strada complessa e irta di sfide. Mentre i modelli americani continuano a mantenere una posizione dominante nel panorama tecnologico globale, molti Paesi si trovano nella condizione di doversi adeguare alle condizioni dettate dal mercato statunitense, rendendo la ricerca di una piena sovranità digitale un obiettivo ambizioso e di difficile realizzazione.