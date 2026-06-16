Cihan e Alya si sposeranno nelle prossime puntate di Far Away e Sadakat dovrà assistere alla cerimonia fingendosi felice.

Le anticipazioni tv rivelano che alle nozze di Cihan e Alya saranno presenti molti invitati e tra questi ci sarà anche Mine. L'amante di Cihan sarà distrutta nel vedere l'uomo dei suoi sogni legato per sempre ad un'altra donna.

Il patto di Cihan e Alya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che dopo averci riflettuto a lungo, Alya deciderà di accettare la proposta di nozze di Cihan. Ignara del testamento lasciato da suo marito, Alya incontrerà Cihan e gli detterà le regole su cui dovrà basarsi il loro matrimonio.

Innanzi tutto, la donna terrà a precisare che lei e suo marito dormiranno in camere separate e quindi si tratterà di nozze solo su carta. Inoltre, Alya stabilirà che al compimento dei 18 anni di Deniz, lei divorzierà da Cihan e andrà via con suo figlio. L'uomo non avrà obiezioni e stringerà con Alya il patto, ma all'improvviso tutto crollerà con uno sparo. Sadakat comparirà all'improvviso e sparerà alle spalle a Alya che cadrà tra le braccia di Cihan. Quest'ultimo si assicurerà che la donna sia in vita e subito dopo correrà verso il colpevole, scoprendo che si tratta di sua madre. Cihan ordinerà ai suoi di riportare Sadakat alla villa, mentre lui si occuperà di soccorrere Alya.

Sadakt assisterà sconfitta alle nozze di Cihan

Nelle prossime puntate di Far Away, dopo la visita in ospedale, Alya sarà portata alla villa contro il volere di Sadakat. Quest'ultima non vorrà proprio saperne di accettare sua nuora, convinta che collabori con il nemico Demir. La donna confesserà ad Alya di essere stata lei a spararle, in modo da distruggere i progetti di nozze, ma non servirà a nulla. Cihan e Alya diventeranno marito e moglie con una grande festa cui, suo malgrado, dovrà partecipare anche Sadakat. In presenza degli invitati, la suocera dovrà fare finta di essere felice per suo figlio, ma dentro di sé coverà vendetta nei confronti di sua nuora. L'unico obiettivo di Sadakat resterà tenere con sé il nipote Deniz senza Alya. Alle nozze sarà presente anche Mine che in cuor suo saprà di aver perso per sempre l'uomo che ama.