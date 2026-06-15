Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando del Milan ha lanciato una staffilata a uno dei dirigenti di punta della società rossonera: "Ibrahimovic sta prendendo a sberle il Milan e Cardinale glielo lascia fare. Questo non è un discorso ideologico ma un discorso legato alle tempistiche e all'organizzazione del club. Siamo in piena burrasca al 15 di giugno su determinate cose, altre devono verificarsi, ci sono smentite e figure che lasciano la società. Insomma tante incognite, mentre l'unica certezza è che Ruben Amorim sarà il prossimo tecnico dei rossoneri.

Parliamo di un contratto biennale con opzione per il terzo a 3 milioni e mezzo a stagione ad un allenatore che reputo competente. E' vero, allo United è andato male ma il suo Sporting era una macchina da gol e dominava gli avversari. Quindi il tecnico ora il Milan ce l'ha, è tutto il resto che gli manca e Ibrahimovic non sta facendo nulla per colmare queste lacune. A cosa mi riferisco? Al caso Rangnick, che è stato contattato e poi lasciato da parte o a Krosche, sul quale servirebbe chiarezza visto le parole del presidente del Francoforte".

Juventus, Pedullà: 'Tognozzi aspetterà i bianconeri'

Sulla Juventus Pedullà ha poi detto: "E' stato il primo giorno di Carnevali nella Juventus e quindi lasciamoli il tempo di ambientarsi.

Detto questo, la notizia del riscatto ufficiale di Boga non mi sorprende e non possiamo definirlo il primo colpo del neo ad, perché gli accordi col Nizza erano già stati presi. Quello che mi sento da dire però è che siamo arrivati a metà giugno e il club bianconero ha ancora il ruolo del ds "scoperto". In merito a questo Tognozzi sta aspettando e aspetterà ancora per qualche giorno la chiamata di Elkann, ma la sua voglia di bianconero è crescente. Dico di più: secondo me se ritornasse Tognozzi, il mercato della Juve prenderebbe un'altra piega e avrebbe uno sprint".

Napoli e Atalanta pronte a sfidarsi per Natali

Pedullà ha concluso: "Sarri è diventato il nuovo allenatore dell'Atalanta e sono sicuro che i Percassi gli faranno una grande squadra.

Soprattutto a centrocampo verranno immessi innesti di una certa qualità. Aggiungo che Andrea Natali oltre a essere un obiettivo del Napoli è entrato nei radar anche della società bergamasca. Parliamo di un ragazzo di grandissime prospettive che ha voglia di giocare. Ovviamente in nessuno dei due club eventualmente sarebbe titolare ma si potrebbe cominciare a dargli spazio e visibilità".