SpaceX ha compiuto un passo epocale nella sua storia, fissando ufficialmente il prezzo della propria offerta pubblica iniziale (IPO) l'11 giugno 2026 a 135 dollari per azione. L'azienda ha messo in vendita 555,6 milioni di azioni, raccogliendo circa 75 miliardi di dollari. Questa operazione è stata consacrata come la più grande IPO degli Stati Uniti, superando nettamente il precedente record detenuto da Saudi Aramco nel 2019. Grazie a questa valutazione, SpaceX emerge come una delle società più capitalizzate al mondo, con una soglia stimata di circa 1,77 trilioni di dollari.

L'evento proietta inoltre Elon Musk a diventare il primo "trillionaire" al mondo, almeno sulla carta, grazie alla maggior parte delle sue partecipazioni nell'azienda.

I numeri chiave dell'offerta

Il prezzo di emissione è stato stabilito a 135 dollari per azione, con un quantitativo di 555,6 milioni di azioni collocate, generando un flusso di capitali pari a circa 75 miliardi di dollari. L'IPO ha valorizzato SpaceX attorno a 1,77 trilioni di dollari, confermando il superamento del record precedentemente detenuto da Saudi Aramco per la cifra raccolta. Il successo dell'operazione è tale che gli underwriter dispongono di un'opzione per collocare ulteriori 83-83,3 milioni di azioni allo stesso prezzo, potendo così aumentare la raccolta fino a circa 86 miliardi di dollari.

L'impatto su Elon Musk

L'IPO non ha previsto la vendita di azioni da parte di Elon Musk, il cui patrimonio viene così stimato sopra il trilione di dollari, considerando anche le sue partecipazioni in Tesla e altre sue aziende. Musk diventa ufficialmente il primo trillionaire al mondo, con una ricchezza superiore a quella di qualsiasi altra figura pubblica.

Allocazione e risposta del mercato

Una quota rilevante dell'offerta, circa il 30%, è stata riservata agli investitori retail, una percentuale inusualmente elevata per un'IPO di questa portata. Questo segnale indica la volontà di includere una base più ampia di piccoli investitori, non solo istituzionali. L'IPO è stata fortemente over-subscribed, trainata da ingenti richieste sia istituzionali sia retail.

Valutazione e contesto di mercato

La capitalizzazione di mercato stimata di 1,77 trilioni di dollari avvicina SpaceX al livello delle maggiori aziende statunitensi quotate e supera ampiamente le valutazioni storiche di IPO come quella di Alibaba o Saudi Aramco. Se l'opzione di overallotment verrà esercitata, la raccolta complessiva potrebbe superare gli 86 miliardi di dollari.

Prospettive e implicazioni strategiche

Lo sbarco di SpaceX in borsa apre un capitolo nuovo per l'industria aerospaziale, la finanza e la tecnologia. L'assenza di vendita da parte di Musk e l'elevato coinvolgimento di investitori retail segnalano un forte grado di fiducia nella strategia di lungo termine dell'azienda. Tuttavia, i numeri colossali evocano interrogativi sulla sostenibilità della valutazione, sui piani di utilizzo dei capitali e sulla governance futura, soprattutto alla luce del potenziale inserimento rapido nell'indice Nasdaq-100 tramite la regola "Fast Entry".

In sintesi, l'IPO di SpaceX non è solo un evento finanziario senza precedenti, ma un catalizzatore di discussioni su valore, ambizione e assetto di potere nell'era delle super-insider tech. La quota riservata ai retail, l'entità della raccolta e la valorizzazione stellare proiettano questo evento ben oltre il filtro dei mercati, verso un confronto globale tra investimenti, innovazione e concentrazione di capitale.