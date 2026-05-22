L'ultimo documento S-1 presentato da SpaceX in vista dell'IPO conferma una dinamica attesa: Elon Musk manterrà il controllo assoluto dell'azienda, ma anche alcuni membri del suo circolo ristretto si preparano a incassare cifre impressionanti.

Il controllo incontrastato di Elon Musk

Elon Musk detiene una posizione dominante, possedendo poco meno di 850 milioni di azioni di Classe A (con un voto per azione) e quasi 5,6 miliardi di azioni di Classe B (che conferiscono dieci voti per azione). Questa cifra include anche le azioni condizionali legate alla realizzazione di una colonia marziana per un milione di persone, il cui potere di voto è già esercitabile.

Complessivamente, Musk controlla oltre 6,42 miliardi di azioni, garantendogli più dell'85% del potere di voto totale, una quota ben superiore alla maggioranza necessaria anche dopo l'offerta pubblica iniziale.

I principali beneficiari dell'IPO di SpaceX

Oltre a Musk, diversi altri attori chiave con partecipazioni significative sono pronti a trarre vantaggio dall'IPO. Tra questi spiccano Antonio Gracias, membro del consiglio e investitore, con oltre 503,4 milioni di azioni; Luke Nosek, con quasi 33 milioni di azioni; e Gwynne Shotwell, COO e figura centrale nelle operazioni del gruppo, che detiene circa 12,6 milioni di azioni. Altri beneficiari includono Bret Johnsen, CFO, con 9,6 milioni di azioni; Ira Ehrenpreis, membro del consiglio, con circa 809.000 azioni; e Randy Glein, con circa 278.000 azioni.

Con una valutazione stimata di 1,7 trilioni di dollari e un potenziale ricavo di 75 miliardi dall'offerta, anche una quota dell'1% varrebbe circa 17 miliardi di dollari. Le partecipazioni di Musk, Gracias e degli altri insider si traducono quindi in valori che raggiungono decine di miliardi.

Antonio Gracias: un ritorno miliardario

In particolare, Antonio Gracias detiene una quota del 7,3% in SpaceX, posizionandosi come il secondo maggiore azionista dopo Musk. Se l'IPO dovesse confermare una valutazione fino a 2 trilioni di dollari, le sue partecipazioni potrebbero raggiungere un valore di ben 128 miliardi di dollari, evidenziando l'enorme impatto economico dell'operazione.

Ruolo strategico e compensi di vertice

Gwynne Shotwell, da decenni al fianco di Musk e attuale COO, ha ricevuto nel 2025 una remunerazione totale di 85,8 milioni di dollari, in gran parte sotto forma di azioni ristrette. Questo dato sottolinea la sua centralità strategica sia nelle operazioni quotidiane che nella governance complessiva dell'azienda.

Le dinamiche dell'IPO: potere e ricchezza

L'analisi complessiva della struttura azionaria di SpaceX rivela come l'IPO non sia solo una svolta storica per l'azienda, ma un evento dai benefici straordinari concentrati nelle mani di pochi decisori chiave. Musk consolida ulteriormente il suo potere e controllo nella transizione verso la società quotata.

Allo stesso tempo, un ristretto gruppo di interlocutori interni, tra investitori storici e manager di vertice, si prepara a dividendi di proporzioni quasi siderali. L'IPO di SpaceX si configura così come una chiara fotografia dell'asimmetria strategica e patrimoniale che caratterizza il suo universo proprietario.