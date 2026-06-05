L’8 giugno 2026 è la data limite per le iscrizioni a Startup Battlefield 200, il programma di lancio per startup early-stage di TechCrunch Disrupt. Questa scadenza, prorogata per l’elevata richiesta, offre l’ultima chance alle giovani imprese ambiziose di emergere sulla scena globale. TechCrunch ha esteso il termine per le candidature fino all’8 giugno, concedendo un margine aggiuntivo a chi non era pronto.

Startup Battlefield 200: visibilità e crescita

Il programma seleziona 200 startup early-stage internazionali, garantendo visibilità, contatti con investitori di rilievo, copertura mediatica e benefici esclusivi.

L’esposizione può rivelarsi decisiva per la crescita.

Vantaggi per i partecipanti

Anche chi non accede alla fase finale riceve vantaggi concreti: desk espositivo gratuito, quattro pass, accesso a masterclass, preparazione al pitch, visibilità nell’app, lead generation e copertura editoriale.

Un successo comprovato

Startup Battlefield vanta un track record impressionante: oltre 1.700 startup hanno raccolto più di 32 miliardi di dollari, con oltre 250 exit e acquisizioni da parte di giganti come Dropbox, Discord, Fitbit, Trello, Google e Microsoft.

Candidarsi: un’occasione irripetibile

I fondatori che esitano rischiano di perdere opportunità di coaching, preparazione e visibilità nell’ecosistema TechCrunch.

La piattaforma è una vetrina globale. TechCrunch incoraggia le startup, anche pre-lancio, a candidarsi, assicurando che l’assenza di ricavi o clienti non sia un ostacolo.

L’8 giugno è l’ultima opportunità per le startup early-stage di connettersi con investitori, partner e media. Le imprese con un MVP funzionante e una visione disruptive dovrebbero cogliere questa occasione.