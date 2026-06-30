Meta continua a evolvere la sua piattaforma Threads con l'introduzione di nuove capacità per le Live Chats appena lanciate. L'azienda ha recentemente annunciato un'espansione dell'accesso a un maggior numero di utenti, oltre a una serie di aggiornamenti che includono il supporto per le traduzioni e nuovi strumenti a disposizione dei conduttori di chat.

Supporto Globale per le Traduzioni

Con il supporto per le traduzioni, le conversazioni nelle Live Chats diventano più accessibili a livello globale. Questo strumento permette di superare le barriere linguistiche, offrendo agli utenti di tutto il mondo la possibilità di interagire in modo più fluido.

Strumenti Avanzati per i Conduttori di Chat

Un altro aggiornamento significativo è l'espansione della capacità di avviare Live Chats a tutti i "Community Champions", ovvero utenti seguiti e attivi all'interno delle loro comunità. Una funzionalità interessante è la possibilità di invitare fino a tre co-conduttori nelle Live Chats, semplificando la gestione della conversazione e aggiungendo dinamismo con voci diverse.

I conduttori possono ora eliminare i messaggi per tutti i partecipanti e si stanno testando modalità per rendere i messaggi di chi conduce più visibili nelle chat.

Threads contro X: Conversazioni in Tempo Reale

Al momento del lancio, Threads ha subito confronti con X in termini di conversazioni in tempo reale, ma con l'aggiunta di funzionalità come ricerche approfondite, hashtag e feed cronologici, la piattaforma ha migliorato la sua offerta.

Le Live Chats rappresentano un tentativo di differenziarsi ulteriormente, offrendo un'esperienza per l'engagement in tempo reale che X non possiede.

Crescita e Coinvolgimento

Da quando sono state lanciate, le Live Chats hanno visto centinaia di sessioni giornaliere con migliaia di utenti partecipanti. Threads ha rivelato nuove funzionalità in arrivo, come il supporto desktop e i messaggi fissati, tutte richieste da parte dei creatori di contenuti.

Accesso e Prospettive Future

Le Live Chats partono con un gruppo selezionato di host, ma si prevede un graduale rollout per ulteriori comunità. Gli utenti possono facilmente trovare e partecipare a una Live Chat attraverso la community o tramite post condivisi sul feed di Threads e su Instagram Story, aumentando il coinvolgimento tramite strumenti di notifica come widget per la schermata di blocco.

Con queste funzionalità, Meta mira a rendere Threads una piattaforma più attraente per il coinvolgimento in tempo reale, alimentando la crescita che ha visto l'app raggiungere 500 milioni di utenti attivi mensili.