Project Indigo, l'innovativa applicazione di Adobe per iOS, si arricchisce di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, promettendo di rivoluzionare la fotografia su iPhone. Queste integrazioni mirano a migliorare significativamente l'esperienza di scatto e modifica, trasformando ogni immagine in un potenziale capolavoro grazie a tecniche avanzate.

Funzionalità AI avanzate per la fotografia

Lanciata lo scorso anno, l'app si è già distinta per i suoi controlli professionali, la risoluzione multi-frame e le diverse modalità di cattura.

Ora, Project Indigo sfrutta i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per offrire critiche fotografiche dettagliate e suggerimenti di editing. L'IA fornisce un'opinione "professionale" su aspetti cruciali come l'inquadratura, l'illuminazione, i colori e l'impatto emotivo dello scatto.

Tra le novità più rilevanti spiccano la rimozione avanzata degli oggetti, la generazione di profondità di campo e la possibilità di applicare stili artistici alle foto. L'app è in grado di suggerire modifiche precise, come l'alterazione dell'inquadratura o l'eliminazione di elementi indesiderati, fungendo da strumento non solo intuitivo ma anche educativo per gli utenti che desiderano affinare le proprie competenze fotografiche.

Creatività e precisione con l'intelligenza artificiale

Oltre alla funzione di critica, Project Indigo introduce un'opzione di trasferimento di stile che permette di trasformare le immagini in opere d'arte digitali, con tonalità che richiamano acquerelli o disegni a penna e inchiostro. Questa funzionalità, pur ricordando app precedenti come Prisma, si distingue per un'esecuzione più raffinata, frutto dell'impiego di modelli avanzati di intelligenza artificiale.

La rimozione degli oggetti si rivela particolarmente efficace, consentendo di eliminare con precisione elementi superflui come persone sullo sfondo, rifiuti, veicoli o altri ingombri, senza lasciare artefatti visivi. Questa capacità supera le limitazioni della selezione manuale, garantendo risultati puliti e professionali.

Accessibilità, integrazione e controllo manuale

Project Indigo è stata concepita per gli utenti iPhone, garantendo la compatibilità con i modelli che vanno dall'iPhone 12 Pro fino ai più recenti iPhone 15 Pro. L'app è disponibile gratuitamente e non richiede la creazione di un account Adobe, rendendola ampiamente accessibile. Un ulteriore vantaggio è la sua integrazione fluida con Lightroom Mobile, facilitando un flusso di lavoro di editing professionale.

A differenza delle tradizionali app fotocamera, Indigo offre un controllo manuale estensivo su parametri quali ISO, velocità dell'otturatore, compensazione dell'esposizione e bilanciamento del bianco. Include anche una modalità di esposizione lunga per creare effetti di movimento sfocato, distinguendosi dalle soluzioni più convenzionali come l'app Fotocamera nativa di Apple.

La visione di Adobe per il futuro della fotografia mobile

Marc Levoy, figura di spicco alla guida del progetto Adobe e già noto per il suo contributo alle fotocamere dei dispositivi Pixel di Google, ha enfatizzato l'importanza di strumenti intuitivi rispetto ai complessi comandi basati su prompt.

L'implementazione dell'AI in Project Indigo segna un progresso significativo nella fotografia mobile, elevando gli smartphone a strumenti potenti per l'acquisizione e la post-produzione delle immagini. Sebbene le nuove funzionalità siano ancora in fase di test, il loro potenziale di ridefinire gli standard del settore è notevole.

Adobe ha già delineato i piani futuri per l'app, che includeranno l'introduzione di una modalità ritratto, la registrazione video e versioni dedicate per Android, confermando un impegno costante nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia nel campo della fotografia mobile.