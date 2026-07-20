Attacchi hacker stanno sfruttando vulnerabilità critiche all'interno di WordPress, il popolare software di gestione dei contenuti, mettendo a rischio milioni di siti web. Nonostante gli sviluppatori abbiano prontamente rilasciato delle patch di sicurezza, i difetti persistono e vengono attivamente sfruttati in the wild. Le versioni di WordPress interessate da queste falle includono la 6.9.0 fino alla 6.9.4 e dalla 7.0.0 fino alla 7.0.1, con un impatto potenziale su un vasto numero di piattaforme online.

Le vulnerabilità WP2Shell: una minaccia grave

Al centro di questa ondata di attacchi vi sono due specifiche falle di sicurezza, identificate come CVE-2026-60137 e CVE-2026-63030. Queste vulnerabilità, collettivamente note come WP2Shell, possono essere sfruttate senza la necessità di autenticazione. La combinazione di questi difetti permette agli attaccanti di ottenere l'esecuzione remota di codice arbitrario sui siti web compromessi, consentendo loro di acquisire il controllo completo della piattaforma.

WordPress ha risposto con celerità, rilasciando gli aggiornamenti alle versioni 6.9.5 e 7.0.2 e abilitando gli aggiornamenti forzati per le installazioni vulnerabili. Tuttavia, la persistenza degli attacchi è dovuta principalmente ai ritardi nell'applicazione delle patch da parte di alcuni amministratori di sistema, lasciando aperte le porte a potenziali intrusioni.

L'azione delle aziende di sicurezza

Diverse aziende specializzate in sicurezza informatica, tra cui Patchstack, Hexastrike e WatchTowr, hanno confermato l'avvenuto sfruttamento delle vulnerabilità WP2Shell. Gli attacchi sono stati identificati e monitorati attivamente, evidenziando un elevato livello di rischio per i siti WordPress che non hanno ancora implementato gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Hexastrike ha fornito assistenza in numerosi incidenti di sicurezza, mentre WatchTowr ha sottolineato la potenziale vastità dei danni, considerando che WordPress alimenta centinaia di milioni di siti web a livello globale. Questo scenario evidenzia l'urgenza di un'azione tempestiva da parte degli utenti e degli host provider.

Evoluzione del rilevamento e della risposta

Un aspetto cruciale emerso da questa situazione è l'influenza crescente degli strumenti di rilevamento basati sull'intelligenza artificiale. I proof of concept per queste vulnerabilità sono stati resi pubblici in tempi estremamente brevi dopo la loro divulgazione, indicando una tendenza preoccupante: la finestra temporale tra la scoperta di una vulnerabilità e il suo sfruttamento effettivo si sta riducendo drasticamente.

A supporto delle difese, Cloudflare ha implementato regole specifiche per rilevare e bloccare i tentativi di attacco diretti verso installazioni non ancora aggiornate, dimostrando l'importanza dei servizi di mitigazione esterni. La situazione attuale impone non solo la protezione del codice, ma anche l'adozione di una strategia proattiva nella gestione delle vulnerabilità, in un contesto dove la corsa tra difensori e attaccanti è sempre più serrata e richiede metodi di protezione avanzati e tempestivi.