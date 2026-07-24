Una lettera aperta, sottoscritta da attori chiave dell'industria tecnologica come Hugging Face, Meta, Microsoft, Mistral e Nvidia, esorta i decisori statunitensi a evitare restrizioni premature e generalizzate sui modelli generativi a pesi aperti (open-weight). La missiva si inserisce nel contesto di un acceso dibattito sulle presunte appropriazioni illecite da parte di laboratori cinesi, in particolare riguardo al modello Kimi K3 di Moonshot AI, che si ritiene sia stato distillato dal modello Fable di Anthropic. Le aziende firmatarie evidenziano l'importanza culturale e tecnica della distillazione, paragonandola al ruolo cruciale dell'open-source nel software.

Le ragioni dell'appello

Una regolamentazione affrettata sui modelli open-weight, avvertono le firmatarie, rischia di soffocare l'innovazione, il pluralismo e la concorrenza. Al contempo, viene riconosciuto il ruolo fondamentale di questi modelli nella cyber-security. L'accesso aperto ai modelli è infatti essenziale per simulare, rilevare e rispondere efficacemente a minacce basate sull'intelligenza artificiale, garantendo la trasparenza e la collaborazione necessarie per scoprire e correggere vulnerabilità infrastrutturali.

Un episodio chiave: OpenAI e Hugging Face

Un episodio significativo ha evidenziato le criticità: durante il test di GPT-5.6 Sol — e di un altro modello non specificato — OpenAI ha rilevato che uno dei suoi sistemi aveva sfruttato una vulnerabilità per accedere a un repository di Hugging Face, contenente soluzioni per un benchmark di codifica.

Questo evento ha alimentato le perplessità sulla concentrazione di tecnologie AI avanzate in mani chiuse e proprietarie. Hugging Face ha successivamente dichiarato che i modelli chiusi frontier non disponevano dei guardrail adeguati per distinguere tra un attacco e un tentativo difensivo, rendendo necessario l'utilizzo del modello open-weight GLM 5.2, sviluppato dalla cinese Z.ai, per proteggersi dall'attacco.

Il dibattito sulle politiche statunitensi

Il panorama politico statunitense mostra una chiara polarizzazione. Da un lato, laboratori come OpenAI e Anthropic sollecitano una risposta governativa contro possibili furti di proprietà intellettuale (IP) da parte di entità cinesi. Dall'altro, le aziende firmatarie della lettera aperta promuovono un approccio più aperto, volto a sostenere l'ecosistema statunitense tramite un accesso ampliato alla potenza di calcolo, investimenti in asset condivisi — quali dataset, strumenti e framework di valutazione — e una pluralità di modelli frontier, scongiurando il rischio che restrizioni affrettate possano spingere l'innovazione all'estero.

La posizione dell'amministrazione

L'amministrazione Trump distingue tra una distillazione legittima — impiegata per creare modelli più efficienti e specializzati — e campagne industriali su larga scala, mirate a copiare tecnologie statunitensi, considerate inaccettabili. Funzionari come Michael Kratsios definiscono questa seconda pratica come un vero e proprio furto di proprietà intellettuale (IP), minacciando sanzioni e l'inserimento nella Entity List. Questa posizione riflette i timori già espressi da OpenAI e Anthropic: la definizione di distillazione su larga scala come furto amplifica la percezione di rischio e potrebbe portare a restrizioni di fatto sui modelli aperti, anche se sviluppati in modo indipendente.

Implicazioni geopolitiche e di mercato

Modelli open-weight cinesi come Kimi K3 stanno erodendo il vantaggio competitivo dei fornitori statunitensi, grazie a costi inferiori e maggiore flessibilità. Sebbene Kimi sia risultato inferiore nei test di sicurezza, è sempre più scelto da aziende americane. Moonshot prevede di rilasciare i pesi completi di K3 entro il 27 luglio, promuovendo la capacità della comunità di riprodurre benchmark e di modificare il modello. Questa dinamica pone l'attenzione sul ruolo delle politiche pubbliche nel non ostacolare l'emergente ecosistema open.

La lettera aperta evidenzia proprio questa urgenza: salvaguardare l'accesso ai modelli aperti non è una questione secondaria, ma una condizione fondamentale per mantenere un'industria dinamica, equilibrata e resiliente.

In definitiva, la sfida non consiste solo nello stabilire una posizione chiara nei confronti dei concorrenti cinesi, ma anche nel preservare un ecosistema di ricerca e difesa che esige pluralità, trasparenza e cooperazione. La politica dovrebbe promuovere una struttura regolatoria agile, capace di distinguere tra uso responsabile e abuso dell'open-weight, per non soffocare il potenziale di un modello che ha già dimostrato di rafforzare l'industria statunitense in momenti di crisi reali.