Google si appresta ad aggiungere un nuovo prodotto alla sua illustre lista di servizi con oltre un miliardo di utenti, che già include giganti come Search, Gmail, Drive, Android, YouTube e Chrome. L'assistente di intelligenza artificiale Gemini ha infatti superato i 950 milioni di utenti mensili, un dato emerso durante la recente comunicazione sui risultati del secondo trimestre 2026. Questo traguardo posiziona Gemini come un serio contendente nel panorama degli assistenti AI, avvicinandolo al miliardo di utenti attivi mensili di ChatGPT di OpenAI.

Crescita esponenziale di Gemini

La crescita di Gemini è stata notevole, passando dai 750 milioni di utenti attivi mensili registrati a febbraio 2026 agli attuali 950 milioni. Questo incremento è stato alimentato dall'introduzione di funzionalità agentiche innovative, quali il Daily Brief e l'agente personalizzato Gemini Spark, accolte con entusiasmo sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. È stato evidenziato il ritmo "incredibile" con cui sono state rilasciate nuove e utili caratteristiche. Un fattore chiave di successo è stata l'espansione dell'applicazione su diverse piattaforme, inclusa iOS, dove ha trovato una solida base di utenti, anche grazie all'introduzione di modelli come Nano Banana per la generazione di immagini.

Strategie di integrazione e impatto sul mercato

Il successo di Gemini non è frutto del caso, ma di una strategia di integrazione profonda all'interno del vasto ecosistema Google. L'assistente AI è stato incorporato in servizi fondamentali come Search, Android e Workspace, garantendo una diffusione capillare tra gli utenti già fidelizzati ai prodotti Google. Questa mossa strategica ha permesso a Gemini di consolidare rapidamente la propria base utenti, superando la dipendenza dalla sola popolarità dell'app standalone. Nel competitivo mercato degli assistenti AI, mentre ChatGPT mantiene la leadership con circa un miliardo di utenti attivi mensili, la quota di mercato di Gemini è salita al 27,7%, mostrando un significativo aumento.

La quota di mercato di ChatGPT è, al contempo, scesa sotto il 50%, indicando un panorama in rapida evoluzione dove Google sta efficacemente riducendo il divario in termini di volume utenti.

L'evoluzione dell'offerta AI di Google

L'intelligenza artificiale sta inoltre rafforzando il settore Search di Google, grazie a un significativo rinnovamento incentrato sulle capacità AI. La modalità AI per domande e risposte ha superato il miliardo di utenti nel trimestre, contribuendo a un aumento incrementale delle query di ricerca. Questo dimostra come l'AI non si limiti a sostituire funzionalità esistenti, ma stimoli anche nuove interazioni e abitudini di consumo tra gli utenti. Un aspetto cruciale è la capacità di Google di ridurre i costi operativi, nonostante l'introduzione continua di nuovi modelli e funzionalità AI, grazie a un'avanzata ingegneria hardware.

Questa efficienza economica è fondamentale per espandere ulteriormente la portata e l'efficacia delle soluzioni AI di Google.

In sintesi, il percorso di Gemini evidenzia non solo la sua rapida ascesa come assistente AI, ma anche il modo in cui una strategia di integrazione ben orchestrata può profondamente influenzare la vita digitale quotidiana degli utenti. La potenza dell'ecosistema Google si conferma un motore essenziale per sostenere la crescita accelerata di nuovi strumenti AI, rimodellando le dinamiche competitive del mercato.