Google si trova nuovamente al centro di una battaglia legale di vasta portata. Un consistente gruppo di editori, tra cui colossi come Hachette Book Group, Cengage Learning ed Elsevier, insieme all'autore di bestseller Scott Turow, ha presentato una class action il 13 luglio 2026. La denuncia, depositata nella corte distrettuale del Southern District di New York, accusa il gigante tecnologico di aver impiegato libri protetti da copyright per l'addestramento dei suoi modelli Gemini senza alcuna autorizzazione o compenso.

Accuse centrali della denuncia

Il documento legale sostiene che Google avrebbe estratto contenuti dai volumi resi disponibili su Google Play Books – e potenzialmente anche da Google Books e Google Scholar – per finalità del tutto estranee ai servizi di ricerca e archiviazione per cui erano stati originariamente forniti. Questi contenuti sarebbero stati invece utilizzati per costruire un business multimiliardario basato sull'intelligenza artificiale. È emerso che la stessa Google aveva internamente definito tale pratica come «altamente problematica», stimando possibili sanzioni economiche tra i 10 e i 100 miliardi di dollari in caso di contenzioso.

I protagonisti della causa e le loro richieste

Tra i firmatari della denuncia del 13 luglio 2026 figurano tre importanti case editrici: Hachette, Cengage Learning ed Elsevier, affiancate dallo scrittore di successo Scott Turow. In precedenza, questi attori avevano tentato di unirsi a una causa già in corso riguardante l'IA generativa, promossa da illustratori e altri scrittori. Tuttavia, per evitare la prescrizione triennale e per perseguire i propri diritti in modo indipendente, hanno ritirato quella richiesta e avviato questa nuova azione legale.

Implicazioni legali e contesto di mercato

Questa azione legale tocca due aspetti cruciali del dibattito attuale sui modelli linguistici: l'utilizzo non autorizzato di dati coperti da copyright e l'impatto competitivo generato da modelli di intelligenza artificiale che possono potenzialmente sostituire le opere originali, sottraendo così valore economico agli editori.

Il richiamo a potenziali multe di entità record evidenzia la consapevolezza interna di Google riguardo ai significativi rischi reputazionali e finanziari associati a tali pratiche.

Un quadro più ampio: precedenti e paralleli

Il caso non rappresenta un episodio isolato. Altri grandi editori hanno già avviato contenziosi simili contro Meta, accusando la società di aver utilizzato ampie quantità di testi per la formazione del suo modello Llama, inclusi materiali provenienti da siti pirata, e di aver rimosso informazioni per celarne l'origine. Inoltre, in passato, sentenze giudiziali relative a casi che hanno coinvolto aziende come Anthropic o Meta hanno prodotto esiti variabili, spesso influenzati dalla dimostrazione dell'impatto sul mercato o dall'effetto trasformativo dell'uso dei contenuti.

Prospettive future per l'intelligenza artificiale

Questa class action ha il potenziale di fungere da spartiacque nella regolamentazione della formazione dei modelli di intelligenza artificiale che impiegano dati protetti da copyright. Potrebbe segnare una svolta rispetto alle interpretazioni più permissive del concetto di fair use. Se gli editori riusciranno a dimostrare un danno economico concreto, si aprirebbe la strada a nuove forme di licenze, a regolamentazioni più stringenti o ad accordi più trasparenti tra le piattaforme tecnologiche e i detentori dei contenuti.

In sintesi, la denuncia del 13 luglio 2026 contro Google non è semplicemente un'altra battaglia legale; essa rappresenta un punto di svolta nel confronto tra il valore intrinseco della creatività editoriale e il paradigma economico degli algoritmi.