Apple ha aperto il suo più grande restyling di Siri a un pubblico più ampio con il rilascio della beta pubblica di iOS 27. Questo aggiornamento offre agli utenti la possibilità di provare il nuovo assistente AI prima del lancio generale previsto per l'autunno. È la prima volta che Siri potenziata dall’intelligenza artificiale è disponibile al di fuori degli sviluppatori, configurandosi come il test più vasto per l'assistente ridisegnato, pensato per competere con chatbot come ChatGPT, Gemini e Claude.

Siri AI: Capacità Avanzate e Integrazione

Il nuovo Siri AI trasforma l’assistente vocale di Apple in uno strumento più capace, accedendo a informazioni sul dispositivo (email, foto, messaggi) e rispondendo in base a ciò che appare sullo schermo e a conoscenze aggiornate.

È profondamente integrato nel sistema operativo, accessibile tramite «Hey Siri», pulsante laterale, Dynamic Island o Spotlight. Per la prima volta, Siri ha anche una propria app standalone, sebbene la sua integrazione nel sistema la renda in parte superfluo. La versione aggiornata di Siri è disponibile su tutti i prodotti Apple, inclusi iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay, AirPods, Apple TV e Vision Pro.

Architettura Tecnologica e Privacy

A livello tecnico, Siri AI si basa su Apple Intelligence e sui nuovi Foundation Models di Apple. Questi modelli funzionano sul dispositivo e utilizzano il Private Cloud Compute. Sviluppati in collaborazione con Google e il suo modello Gemini, i modelli di Apple sono stati costruiti specificamente per Apple Silicon utilizzando dati proprietari, distillando Gemini per versioni più piccole ed efficienti integrate nel software Apple.

Il Private Cloud Compute garantisce che i dati personali non vengano memorizzati o siano accessibili da Apple, rafforzando la privacy.

Esperienza Beta e Miglioramenti di iOS 27

Nei test iniziali della beta, Siri AI ha dimostrato di gestire meglio attività basilari su iPhone, come trovare foto, riassumere messaggi, aggiungere appuntamenti e cercare informazioni nutrizionali. Era anche più abile nel rispondere a domande che normalmente richiederebbero una ricerca web. Sebbene le versioni per sviluppatori abbiano mostrato occasionali errori, la stabilità delle beta quest’anno è stata elevata, rendendo la beta pubblica di iOS 27 più facilmente raccomandabile. Oltre a Siri, iOS 27 offre miglioramenti significativi nelle prestazioni: l'avvio delle applicazioni è fino al 30% più rapido, il caricamento di nuove foto fino al 70% più veloce e i trasferimenti AirDrop fino all'80% più veloci.

Safari guadagna il raggruppamento delle schede e avvisi sui cambi di prezzo. L’app Passwords segnala credenziali deboli o compromesse, e nuove funzionalità nei controlli familiari e nelle fotografie, con tecniche di ritaglio avanzate, ottimizzano sicurezza e usabilità.

Avvertenze per l'Installazione

Nonostante la stabilità, l'installazione di una beta dovrebbe essere fatta con cautela. Apple raccomanda di installare il software su dispositivi secondari e di effettuare un backup. Se il dispositivo deve funzionare perfettamente, è preferibile attendere il lancio pubblico di iOS 27, previsto per settembre. L'introduzione di Siri AI nella beta pubblica di iOS 27 rappresenta un'evoluzione cruciale per Apple, definendo un nuovo standard di integrazione e capacità che promette di influenzare notevolmente l'interazione utente con la tecnologia.