La campagna pubblicitaria più recente di Anthropic, azienda riconosciuta per il suo approccio innovativo nel marketing, ha generato un'ampia discussione e reazioni contrastanti. L'annuncio, intitolato “There’s hope in hard questions”, ha suscitato un notevole disagio tra gli spettatori a causa delle sue immagini inquietanti e del tono doomer-ist che lo contraddistingue. Il video si apre con la visione di una casa in fiamme, per poi mostrare una serie di immagini statiche che includono una folla sorvegliata dal riconoscimento facciale, una persona senza tetto e cimiteri colmi di tombe.

Questa scelta comunicativa, che punta sul tono inquietante e critica l'intelligenza artificiale, ha lasciato il pubblico diviso e perplesso.

La strategia etica di Anthropic e le sue sfide

Nonostante l'accoglienza negativa, la direzione intrapresa da Anthropic non è del tutto inaspettata. L'azienda si è sempre presentata come l'alternativa etica nel panorama dell'intelligenza artificiale. Il suo approccio si basa sul riconoscere apertamente i pericoli dell'AI, con l'obiettivo di affermare la propria capacità di prevenirli e gestirli. Tuttavia, secondo diverse critiche, questa strategia potrebbe aver fallito nel suo intento in questa specifica occasione, principalmente a causa del tono macabro adottato nell'annuncio.

La percezione è che il messaggio, pur volendo evidenziare la responsabilità, abbia finito per generare più perplessità che fiducia.

Le reazioni del settore e la percezione pubblica

La pubblicità ha rapidamente attirato critiche da figure di spicco del settore, tra cui Sam Altman, CEO di un'azienda rivale di Anthropic, che ha commentato il video con derisione su piattaforme social. Altre voci critiche, provenienti da esperti del settore, si sono concentrate sull'inefficacia della comunicazione aziendale di Anthropic, giudicandola fuori luogo rispetto agli obiettivi dichiarati. La reazione del pubblico, come evidenziato dalle discussioni online, ha mostrato una chiara divisione, con molti spettatori che hanno trovato la giustapposizione di immagini cupe e un messaggio di speranza finale poco convincente.

Questo è stato particolarmente vero considerando che Anthropic è essa stessa una delle aziende all'avanguardia nello sviluppo rapido dell'AI.

Il dibattito sulla speranza e le preoccupazioni degli investitori

Una sezione dell'annuncio tenta di bilanciare le preoccupazioni iniziali con visioni più ottimistiche sul ruolo positivo che l'AI potrebbe svolgere. Tuttavia, la transizione da un tono pessimista a uno più speranzoso non è stata sufficiente a cambiare la percezione di molti, che hanno trovato la narrazione complessiva poco coerente. Il dibattito si è esteso anche al mondo degli investitori: Mark Cuban, ad esempio, ha espresso la sua opinione sulla controversia, sottolineando come la sfiducia del pubblico non si limiti all'AI, ma si estenda a preoccupazioni più ampie legate ai centri dati e alla potenziale perdita di posti di lavoro.

Cuban ha suggerito che le aziende di AI dovrebbero andare oltre il semplice marketing, impegnandosi in azioni concrete di prossimità e sostegno alle comunità che affrontano le trasformazioni tecnologiche, al fine di ricostruire la fiducia. Come ha efficacemente sintetizzato, "essere odiati non fa bene agli affari".

L'utilizzo del marketing da parte di Anthropic per affrontare questioni sociali complesse legate all'intelligenza artificiale ha, in definitiva, offerto un'ulteriore occasione per riflettere sulla profonda responsabilità delle aziende tecnologiche nel modellare la percezione pubblica e nel gestire le aspettative riguardo a queste innovazioni che stanno ridefinendo il nostro futuro.