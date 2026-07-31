L'impennata della domanda di componenti hardware, alimentata dal rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, sta ponendo sfide significative per giganti tecnologici come Apple. Il CEO uscente dell'azienda, Tim Cook, ha definito la situazione come "un'alluvione centenaria nei prezzi delle memorie", un fenomeno che sta avendo un impatto considerevole sui costi di produzione di dispositivi chiave quali iPhone, MacBook e altri prodotti del marchio.

Performance Robusta e Sfide di Fornitura

Nonostante questo scenario complesso, Apple ha annunciato il suo "miglior trimestre di giugno di sempre", evidenziando una crescita notevole nelle vendite.

Gli iPhone hanno registrato un aumento del 22% e i Mac del 29% su base annua, superando le aspettative e confermando la forte attrattiva dei prodotti Apple sul mercato globale. Questa performance è stata sostenuta dall'entusiasmo dei consumatori per i nuovi modelli e dalla solida posizione di mercato dell'azienda nel segmento premium.

Tuttavia, dietro questi risultati positivi si celano crescenti preoccupazioni legate alla catena di approvvigionamento. Le carenze di componenti, in particolare delle memorie avanzate essenziali per i chip Apple Silicon che equipaggiano i processori delle serie A e M (cuore di iPhone e Mac), stanno diventando sempre più pressanti. "Continuiamo ad aspettarci alti livelli di domanda.

Tuttavia, con una minore flessibilità nella catena di approvvigionamento, prevediamo che l'impatto delle carenze aumenterà significativamente in modo sequenziale", ha dichiarato Cook durante la presentazione degli utili trimestrali.

Questa situazione ha spinto Apple a modificare il suo approccio tradizionale alla gestione dell'inventario. L'azienda ha riportato un inventario di 11,1 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 5,7 miliardi di dollari registrati nel settembre precedente. Questo rappresenta una chiara deviazione dalla strategia di Cook, storicamente orientata a minimizzare le scorte. Le persistenti carenze hanno inoltre costretto Apple ad aumentare "riluttantemente" i prezzi di Mac e iPad, una decisione che riflette la necessità di adeguarsi alle attuali dinamiche di mercato e ai maggiori costi di produzione.

Un Contesto di Mercato in Evoluzione

La pressione sulla catena di fornitura non è un fenomeno isolato per Apple. Anche altre importanti aziende tecnologiche, tra cui Meta, Samsung, Microsoft e Sony, hanno dovuto affrontare sfide simili, portando all'aumento dei prezzi dei loro dispositivi. Per il prossimo trimestre, Apple prevede una crescita dei ricavi tra il 9% e l'11% su base annua. Sebbene positiva, questa previsione è inferiore al tasso di crescita del 16% mantenuto nei trimestri precedenti, un dato che ha generato preoccupazione tra gli investitori, causando un calo del 6% nel trading after-hour delle azioni Apple.

In sintesi, mentre Apple si prepara al passaggio di leadership con l'arrivo del nuovo CEO John Ternus, l'azienda si trova ad affrontare un periodo di significative complessità, principalmente a causa della carenza di componenti.

Questa sfida, tuttavia, non è esclusiva di Apple, ma riflette una più ampia pressione sull'intero settore tecnologico, che sta cercando di bilanciare una domanda in costante crescita con risorse e forniture limitate.