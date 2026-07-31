Apple ha superato 1,5 miliardi di abbonamenti nei suoi servizi, un traguardo significativo dal miliardo di gennaio 2025, che evidenzia la centralità del segmento e la sua capacità di fidelizzare gli utenti.

Ricavi dei servizi sotto le attese

Nonostante il traguardo sugli abbonamenti, i ricavi dei servizi nel terzo trimestre fiscale sono stati di 30,74 miliardi di dollari, sotto i 31,22 miliardi attesi da Wall Street. Il titolo è sceso di oltre il 4% nel trading after-hours.

Tra le cause, Apple ha citato la decelerazione del mobile gaming e cambiamenti normativi nell'App Store.

Ordini giudiziari in paesi come gli Stati Uniti impongono pagamenti esterni, una questione ancora in sede di Corte Suprema.

App Store: record e sfide di crescita

L'App Store ha comunque segnato un record di fatturato a giugno, grazie anche all'espansione di Apple Ads in Apple Maps. Tuttavia, la crescita dei ricavi ha rallentato: a maggio si è attestata al 3% su base riportata, con un calo di 150 punti base rispetto ad aprile, e una crescita quasi azzerata su base FX-neutral (circa il 2%), in particolare per il mercato statunitense (-7%).

È il primo mese dell'anno con crescita a una sola cifra, indicando un potenziale di espansione più limitato per i servizi, nonostante un quinquennio di robusta crescita passata.

Pressioni normative e fattori esterni

Le modifiche normative che impongono pagamenti esterni all'App Store in alcuni paesi comprimono i ricavi da commissioni. La decisione è in contenzioso alla Corte Suprema.

Le fluttuazioni dei tassi di cambio sono state un ostacolo, riducendo la redditività. Il confronto con trimestri precedenti è sfidato da eventi eccezionali, come il successo di un lancio cinematografico F1.

Nuove opportunità e strategie di espansione

Nonostante le criticità, i servizi hanno raggiunto ricavi record nei mercati sviluppati e un record trimestrale (giugno) in quelli emergenti, con crescita a doppia cifra nella maggior parte dei mercati.

Aree come Apple Ads, App Store, AppleCare, Apple Music, Apple TV, servizi cloud e pagamenti hanno registrato record di ricavi o pubblico, con Apple TV che ha raggiunto livelli record di audience.

Apple punta su nuove fonti di ricavo: sottoscrizioni a Creator Studio, funzionalità “bill-splitting” in Apple Cash e il programma Apple Upgrade (con Klarna). Queste iniziative mirano a incentivare l'acquisto di dispositivi e l'adozione di servizi.

Prospettive e dinamiche di mercato

Il rallentamento del mobile gaming riflette difficoltà in un segmento chiave. Apple affronta pressioni regolatorie, e le previsioni di crescita per i servizi, pur restando intorno al 14%, indicano un margine di espansione più contenuto.

Le future strategie, da nuove sottoscrizioni a partnership finanziarie, mirano a diversificare e stabilizzare i servizi. In sintesi, Apple mostra solidità, ma la crescita è rallentata da sfide strutturali e normative. Nuove iniziative e mercati in espansione sono leve chiave per il rilancio.