Apple ha recentemente svelato il regolamento per la sua nuova offerta di annunci su Apple Maps, delineando un approccio pubblicitario decisamente più curato rispetto al colosso Google. Annunciati all'inizio dell'anno, gli Apple Maps Ads saranno disponibili quest'estate negli Stati Uniti e in Canada, con la pubblicazione di documentazione dettagliata per gli inserzionisti e politiche specifiche che preparano il terreno per il lancio imminente.

Un modello pubblicitario selettivo

Una delle differenze più marcate nelle nuove politiche di Apple riguarda le restrizioni su intere categorie di servizi domestici, come idraulica, elettricità e controllo dei parassiti, settori che invece figurano in modo prominente nelle Local Services Ads di Google.

Questa strategia mira a privilegiare le attività con una presenza fisica che i clienti possono visitare, conferendo agli annunci un aspetto più integrato e simile a liste organiche nei risultati di ricerca di Maps.

Inoltre, Apple ha escluso gli annunci per criptovalute e fornitori di cauzioni. Per i servizi medici, l'azienda adotta un approccio "pragmatico", valutando ogni caso singolarmente, al fine di salvaguardare la propria reputazione e garantire un contesto sicuro e affidabile per gli utenti.

La privacy al centro della strategia

Apple ha chiarito che il suo sistema pubblicitario utilizzerà la query di ricerca corrente, la posizione approssimativa e la vista della mappa per targetizzare i momenti, piuttosto che profilare gli individui.

Questo si pone in netto contrasto con i modelli tradizionali basati sull'identità e sull'attribuzione all'ultimo click, rappresentando un vero e proprio cambio di paradigma per i professionisti del marketing.

Un altro pilastro di questa strategia è la gestione dei dati: le interazioni con gli annunci non verranno condivise con terzi e le informazioni sensibili rimarranno sui dispositivi degli utenti, rafforzando il focus sulla privacy che contraddistingue l'ecosistema Apple.

Lancio e opportunità per gli inserzionisti

Gli annunci saranno visibili su diverse piattaforme, inclusi iPhone, iPad, Mac e la versione web di Mappe. Non è previsto un acquisto minimo, offrendo agli inserzionisti la flessibilità di gestire i propri budget e di avviare o interrompere le campagne in qualsiasi momento.

Questo modello è pensato per attrarre aziende interessate a un'implementazione graduale e testabile.

Il lancio graduale, che precede la piena attivazione degli annunci, suggerisce una finestra di opportunità significativa per gli imprenditori locali. Sfruttare la fase di configurazione dell'infrastruttura può infatti garantire un vantaggio competitivo ai primi adottanti.

Apple espande il suo orizzonte pubblicitario

Apple sta attivamente espandendo il suo inventario pubblicitario oltre l'App Store, e Maps rappresenta il più significativo sviluppo dopo il rebranding di Search Ads in Apple Ads nel 2025. Sebbene il modello pubblicitario di Apple si distingua fondamentalmente da quello di Google, l'azienda potrebbe in futuro estendere la sua offerta ad altre categorie di annunci.

Tuttavia, l'approccio iniziale posiziona Maps e i suoi annunci come un prodotto di navigazione più curato, piuttosto che una semplice estensione di un motore di ricerca web tradizionale. L'introduzione degli annunci su Apple Maps non è solo un nuovo terreno di gioco per Apple nel settore pubblicitario, ma potrebbe anche ridefinire le regole del marketing locale, ponendo l'accento su privacy e contesto, aspetti che i media specialisti dovranno considerare attentamente.