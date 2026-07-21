Colossal Biosciences, startup innovativa nella de-estinzione, sta negoziando una nuova raccolta di capitali per una valorizzazione tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Fondata cinque anni fa, l'azienda ha catturato l'attenzione con progetti per riportare in vita specie estinte come il lupo terribile e il mammut lanoso. Nonostante le inevitabili controversie, Colossal ha dimostrato la capacità di sviluppare tecnologie di grande valore, giustificando l'elevata valutazione e i ricavi generati nell'ultimo anno.

Collaborazioni e Sviluppo Tecnologico

Colossal ha stabilito partnership cruciali con enti governativi, inclusi Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

La collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti ha fruttato un investimento di 60 milioni di dollari e un progetto con il Museo del Futuro di Dubai per "vault" genetici di specie in pericolo. Tali iniziative evidenziano l'impegno di Colossal non solo nella de-estinzione, ma anche nella conservazione della biodiversità.

Espansione tramite Spin-off Strategici

Per diversificare, Colossal ha creato spin-off di successo. Tra questi spiccano Breaking, focalizzata sulla degradazione dei materiali plastici, e Form Bio, piattaforma di biologia computazionale che ha ottenuto 30 milioni di dollari per software di analisi del DNA. Astromech, specializzato in modelli predittivi AI per le bioscienze, ha raggiunto una valorizzazione di 2 miliardi di dollari.

Questi progetti dimostrano versatilità e potenziale commerciale delle tecnologie.

Innovazioni per il Futuro: Fertilità e Crediti di Biodiversità

Tra le innovazioni di Colossal spicca l'utero artificiale per animali, con potenziali applicazioni nella fertilità umana. Questa ricerca è una svolta nella biologia riproduttiva, affiancando i progetti di reintroduzione di animali estinti. Esplora inoltre i "crediti di biodiversità", un meccanismo simile ai crediti di carbonio per incentivare la conservazione e attrarre investimenti.

La ricerca di capitali si inserisce nella crescita del deep-tech, attirando investimenti in AI, energie avanzate e medicine per la longevità. Tuttavia, i progetti di Colossal generano dibattito, con critici che sollevano preoccupazioni sui rischi ecologici e sulle implicazioni etiche del "revival" di specie estinte.

Nonostante le controversie, la capacità dell'azienda di attrarre investimenti e innovare evidenzia un potenziale che va oltre l'impatto mediatico, proiettandola come attore chiave nella biotecnologia futura.