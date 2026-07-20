Nel dinamico panorama dell'intelligenza artificiale, l'infrastruttura tecnologica è in costante evoluzione, e la startup Infinity si afferma come un attore chiave nel definire nuove direzioni. L'azienda ha recentemente annunciato un significativo round di finanziamento di 15 milioni di dollari, portando la sua valutazione post-money a 100 milioni di dollari. Questo importante investimento è stato guidato da Touring Capital, con la partecipazione di Principal VC e di ricercatori di spicco provenienti da OpenAI e Anthropic, a testimonianza della fiducia del settore nel potenziale di Infinity.

Rivoluzionare l'inferenza AI oltre Nvidia

L'obiettivo primario di Infinity è sviluppare un software innovativo che si ponga come alternativa a CUDA, la piattaforma di Nvidia che attualmente detiene una posizione dominante nel settore. Questa soluzione mira a facilitare l'esecuzione dell'inferenza AI su qualsiasi tipo di chip, abbattendo la dipendenza dai sistemi proprietari di Nvidia per l'elaborazione di modelli complessi. Al centro di questa strategia rivoluzionaria si trova Ignition, il sistema proprietario di Infinity, progettato per generare e ottimizzare automaticamente codice di basso livello, garantendo ai chip la massima efficienza nell'esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale.

Ignition: il motore dell'innovazione

Ignition è un agente di ricerca AI avanzato, capace non solo di scrivere codice specifico per chip alternativi a Nvidia, ma anche di testarlo, ottimizzarlo e aggiornarlo continuamente attraverso un processo di recursive self-improvement. Jeremy Nixon, fondatore e CEO di Infinity, ha sottolineato come questo sistema sia in grado di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo per la messa in produzione, passando da anni a pochi giorni. Tale efficienza si traduce in un vantaggio competitivo significativo per i produttori di chip emergenti, come D-Matrix, che si propongono di sfidare il predominio di Nvidia nel mercato degli acceleratori AI.

Impatto sul mercato e prospettive future

La strategia di Infinity è volta a colmare una lacuna cruciale nel mercato dell'AI, dove il software ha spesso rappresentato un collo di bottiglia per l'adozione di hardware avanzato offerto da fornitori come AMD, Qualcomm e AWS. Con l'inferenza AI destinata a rappresentare i due terzi di tutta la spesa per il computing AI entro il 2026, l'interesse per soluzioni hardware diversificate e performanti è in forte crescita. Infinity si posiziona per capitalizzare su questa tendenza, offrendo una piattaforma che sblocca il pieno potenziale di un'ampia gamma di architetture hardware.

Modello di business e visione strategica

Infinity ha già dimostrato la validità del suo approccio generando entrate consistenti attraverso collaborazioni con aziende produttrici di chip.

Il suo modello di business è particolarmente innovativo: non prevede costi di licenza iniziali, ma una partecipazione ai guadagni di performance e ai risparmi sui costi ottenuti dai partner. Questo sistema incentivante non solo attira nuove collaborazioni, ma rafforza anche le relazioni esistenti, allineando gli interessi di Infinity con quelli dei suoi clienti.

L'azienda, che conta attualmente 26 dipendenti, sta espandendo i suoi team di ingegneria e design. Le sue prospettive di crescita sono solide, alimentate da una forte domanda nel settore dei semiconduttori per piattaforme AI competitive. Jeremy Nixon esprime l'ambizione di trasformare l'AI da una semplice tecnologia a una vera e propria meta-tecnologia, in grado di potenziare l'innovazione e l'automazione a un livello superiore.

Con la sua proposta, Infinity non solo sfida lo status quo imposto da Nvidia, ma incarna anche un modello di come le startup possono ridefinire l'evoluzione tecnologica attraverso soluzioni intelligenti e adattabili.