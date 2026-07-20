Nel contesto in rapida evoluzione dell’economia agentica, dove gli agenti AI autonomi eseguono transazioni reali senza intervento umano, la startup Natural ha compiuto un passo significativo. Il 20 luglio 2026, a pochi mesi dalla sua fondazione, Natural ha annunciato la chiusura di un round di Serie A da 30 milioni di dollari, guidato da Forerunner. Questo finanziamento porta la raccolta complessiva dell'azienda oltre i 40 milioni di dollari, rafforzando la sua visione ambiziosa: creare infrastrutture di pagamento native per agenti AI, progettate per operare in modo fluido e sicuro su qualsiasi sistema finanziario.

L'ascesa fulminea di Natural e la sua visione

Natural è stata formalmente costituita nell’agosto 2025. In soli 193 giorni dalla sua nascita, ha concluso il round di Serie A da 30 milioni di dollari, con la partecipazione continuativa dei principali investitori precedenti e il supporto di Kirsten Green di Forerunner. Questa rapidità evidenzia la forza del suo approccio, sintetizzato nella “agentic payments memo”, che si propone come paradigmatico per il settore. L’obiettivo primario è consentire agli agenti AI di gestire il denaro in autonomia: spostare fondi, inviare e ricevere pagamenti, emettere addebiti, saldare fatture e operare attraverso diverse valute, banche e sistemi, eliminando la complessità delle infrastrutture finanziarie sottostanti.

Dalla fase seed all'architettura innovativa

Il recente finanziamento di Serie A si basa su un precedente round seed da 9,8 milioni di dollari, annunciato nell’ottobre 2025. La “memo” fondatrice ha delineato l’architettura di Natural partendo da una domanda cruciale: cosa accade quando i processi agentici richiedono un pagamento? Questa riflessione ha rivelato una significativa opportunità in un mercato finora trascurato dai modelli tradizionali, i quali si concentrano principalmente sui trasferimenti tra persone e non tra agenti autonomi.

Le funzionalità chiave dell'infrastruttura agentica

La piattaforma sviluppata da Natural offre agli agenti AI funzionalità avanzate, tra cui:

La gestione di wallet programmabili con finanziamento “just-in-time”, per minimizzare la responsabilità finanziaria.

con finanziamento “just-in-time”, per minimizzare la responsabilità finanziaria. L'esecuzione di transazioni intelligenti tramite sistemi come ACH, carte virtuali o bonifici bancari.

La capacità di operare in ambienti multi-valuta, con un sistema di compliance integrato.

Un'interfaccia semplificata che solleva gli sviluppatori dalla necessità di comprendere le complessità dell’infrastruttura finanziaria sottostante.

La sfida diretta a Stripe nel settore dei pagamenti agentici

Natural si inserisce in un panorama competitivo già dinamico.

Stripe, con strumenti come Agentic Commerce Suite, Link (un wallet digitale per agenti) e Agent Pay, propone soluzioni che permettono agli agenti di effettuare pagamenti in modo evoluto. Tuttavia, Natural mira a offrire una piattaforma più profonda e capillare, basata su wallet programmabili e una gestione autonoma completa, distinguendosi dalle soluzioni di Stripe che spesso agiscono come "wrapper" su infrastrutture preesistenti.

Il futuro regolato e su misura per gli agenti AI

Il mercato dei pagamenti agentici è ancora agli inizi, ma sta vivendo una rapida evoluzione. L'importanza di architetture affidabili, tracciabili e programmabili è ampiamente riconosciuta, sebbene la sicurezza e l'interoperabilità rappresentino ancora sfide aperte.

Natural, posizionandosi fin da subito come un'infrastruttura centralizzata nativa per agenti, propone un modello concreto in un settore in forte crescita. In sintesi, Natural rappresenta la prossima generazione di piattaforme di pagamento: concepita specificamente per gli agenti AI, con un'architettura profondamente "agentica", pronta a competere con soluzioni consolidate ma parziali come Stripe. Il successo del round di Serie A, concluso in meno di sei mesi dall'avvio, dimostra la fiducia del mercato nella validità della sua visione e nella necessità di infrastrutture su misura per l'economia degli agenti.