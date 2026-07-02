La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato in via definitiva la maxi multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google. La sanzione è stata imposta per abuso di posizione dominante nel cruciale mercato dei dispositivi mobili Android. Questa decisione, pronunciata dai giudici di Lussemburgo, segna la conclusione di un lungo e complesso iter legale.

La conferma arriva dopo il ricorso presentato da Google e dalla sua controllante, Alphabet, contro una precedente sentenza del Tribunale dell'Ue. Nel 2022, il Tribunale aveva già sostanzialmente avallato la decisione della Commissione europea, pur riducendo l'ammontare della sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi di euro ai 4,125 miliardi di euro ora confermati.

Al centro della controversia vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android.

La Commissione europea aveva contestato a Google di aver applicato restrizioni strategiche ai produttori di dispositivi e agli operatori di rete mobile. L'obiettivo di tali pratiche era consolidare ulteriormente la posizione dominante del proprio motore di ricerca. La sentenza odierna della Corte Ue rappresenta, dunque, l'epilogo definitivo di una procedura avviata dalla Commissione europea contro il colosso tecnologico, con ricadute significative per il settore.

La decisione definitiva della Corte Ue e le sue motivazioni

I giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno respinto in toto le principali argomentazioni avanzate da Google e Alphabet nel loro ricorso.

Questo conferma la validità delle accuse originarie. Sebbene la sanzione iniziale, stabilita a 4,34 miliardi di euro dalla Commissione europea, fosse stata lievemente ridotta a 4,125 miliardi di euro dal Tribunale dell'Ue nel 2022, la sostanza delle accuse relative all'abuso di posizione dominante è rimasta invariata e ora è stata pienamente ratificata.

La Corte ha ritenuto che le pratiche di Google avessero l'effetto di soffocare la concorrenza e limitare la scelta dei consumatori, consolidando la sua egemonia nel settore. Le condizioni imposte ai produttori di dispositivi Android, come l'obbligo di preinstallare determinate applicazioni Google e di non sviluppare versioni fork di Android, sono state considerate lesive della libera concorrenza.

Il ruolo della Commissione europea e la tutela del mercato Android

La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'Unione europea, con il compito fondamentale di garantire l'applicazione delle regole sulla concorrenza all'interno del mercato unico. L'indagine approfondita su Google si è focalizzata sulle strategie adottate dall'azienda per rafforzare la posizione del proprio motore di ricerca attraverso il sistema operativo Android, che equipaggia la maggior parte degli smartphone a livello globale.

Attraverso le sue decisioni, la Commissione mira a stabilire e mantenere condizioni di mercato eque, prevenendo attivamente gli abusi di posizione dominante da parte delle grandi aziende tecnologiche.

Questa sentenza non solo riafferma l'autorità della Commissione in materia di concorrenza, ma invia anche un chiaro messaggio a tutte le imprese dominanti nel settore digitale, sottolineando l'importanza di operare in un contesto di leale concorrenza e di rispetto delle normative europee. La tutela del mercato Android, data la sua pervasività, è considerata cruciale per l'innovazione e la scelta dei consumatori nell'intera Unione europea.