Il mercato delle big di Serie A continua a regalare scenari e possibili intrecci in vista della prossima stagione. La Juventus non avrebbe abbandonato l'idea di aggiungere qualità al proprio reparto offensivo e tra i profili ancora monitorati ci sarebbe Albert Gudmundsson della Fiorentina. L'Inter, invece, si trova davanti al possibile ritorno di un protagonista del recente passato come Marcelo Brozovic, anche se l'ipotesi non sembrerebbe scaldare particolarmente la dirigenza nerazzurra. Intanto Napoli e Cagliari avrebbero acceso i riflettori su Costantino Favasuli, giovane terzino destro del Catanzaro seguito anche da altri club di Serie A.

Juventus, resta viva la pista Gudmundsson: la Fiorentina non lo considera incedibile

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Mirko Di Natale attraverso X, Albert Gudmundsson continuerebbe a rappresentare un'opzione per l'attacco della Juventus. Il fantasista islandese, arrivato alla Fiorentina dopo l'esperienza al Genoa, non sarebbe considerato un elemento completamente intoccabile dalla società viola e, in caso di offerta ritenuta congrua, potrebbe anche lasciare Firenze.

La valutazione del classe 1997 si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare interessante per i bianconeri alla ricerca di un giocatore capace di garantire fantasia, qualità negli ultimi metri e duttilità tattica.

Gudmundsson, infatti, può agire sia da seconda punta sia da trequartista, caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente apprezzato in casa juventina.

Inter, Brozovic possibile ritorno ma senza entusiasmo. Napoli e Cagliari su Favasuli

Negli ultimi giorni il nome di Marcelo Brozovic è tornato a circolare in orbita Inter. Il centrocampista croato ha concluso la propria esperienza nella Saudi Pro League ed è ora alla ricerca di una nuova sfida, probabilmente l'ultima occasione per competere ancora ad alti livelli. Il legame con i nerazzurri resta forte, considerando il lungo periodo vissuto a Milano e il ruolo da protagonista avuto nella crescita della squadra negli ultimi anni. Nonostante la possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero, però, Marotta e la dirigenza interista non avrebbero accolto con particolare entusiasmo l'ipotesi di un ritorno del "Brozo".

Le strategie del club sembrerebbero orientate verso profili più giovani e con maggiore prospettiva.

Sul fronte Napoli, invece, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro. Anche il Cagliari sarebbe interessato al classe 2004, già seguito in passato da Atalanta e Torino. La Fiorentina, inoltre, detiene il 50% sulla futura cessione del giocatore, elemento che potrebbe incidere nelle eventuali trattative.