Even Realities, startup di Shenzhen, ha raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari. Questo traguardo è frutto di un finanziamento da 150 milioni di dollari, guidato da Meituan e Tencent. Fondata nel 2023 da ex ingegneri Apple, l'azienda si afferma nel settore degli smart glasses.

L'ascesa di Even Realities

L'ascesa di Even Realities è iniziata con il G1 nel 2024. Il CEO Will Wang, con esperienza in Apple Watch e iPhone, ha definito i G1 gli occhiali a guida d'onda più leggeri sul mercato al debutto, superando 10.000 unità vendute.

Il successivo G2 ha introdotto un design senza fotocamera, focalizzato su un display heads-up e controlli tramite l'anello Even R1.

Questa scelta evidenzia un forte impegno per la privacy: le funzioni di traduzione audio trascrivono il testo senza registrazioni, i dati sono crittografati e l'infrastruttura rispetta i severi standard europei.

Tecnologia e mercato

Il cuore tecnologico di Even Realities è il sistema proprietario di ottica adattiva olistica, Even HAO. Questa soluzione integra microchip, guide d'onda e supporto per lenti da vista in un sistema unificato, per usabilità e comfort.

La maggior parte degli utenti è negli Stati Uniti, mercato in rapida crescita. Non commercializza ancora in Cina. Con un prezzo di 599 dollari per la montatura e un valore medio di circa 1000 dollari (lenti e anello R1 inclusi), si posiziona nel segmento premium.

Nel settore tech, Moonshot AI, fondata nel 2023, ha raggiunto i 20 miliardi di dollari con il chatbot Kimi.

Prospettive future

La fiducia di investitori come Meituan e Tencent conferma il potenziale di Even Realities. Con attenzione costante all'innovazione e alla privacy, l'azienda è ben posizionata per influenzare il futuro delle interfacce visive intelligenti e consolidare la sua leadership negli smart glasses a livello globale.