Google ha annunciato un significativo aggiornamento per AI Mode, la sua avanzata esperienza di ricerca conversazionale, che ora consente agli utenti di collegare e interagire direttamente con alcune delle loro applicazioni preferite. Tra le prime app supportate figurano Instacart, Canva e YouTube, segnando un'evoluzione importante nella strategia del gigante tecnologico.

Un'espansione strategica per l'intelligenza artificiale

Con questa innovazione, Google mira a estendere le funzionalità di AI Mode ben oltre la semplice fornitura di risposte a domande.

L'obiettivo è permettere agli utenti di completare una vasta gamma di attività direttamente attraverso le app che utilizzano quotidianamente. Questa mossa è pensata per incentivare un maggiore affidamento su AI Mode per compiti come la pianificazione e lo shopping, rafforzando al contempo la posizione competitiva di Google nel panorama dell'intelligenza artificiale. La capacità di integrare applicazioni esterne pone infatti AI Mode in diretta concorrenza con piattaforme come ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic, che già offrono simili integrazioni.

Funzionalità pratiche e casi d'uso innovativi

Le nuove funzionalità di AI Mode si traducono in scenari d'uso concreti e altamente pratici. Ad esempio, un utente che sta organizzando un barbecue può utilizzare AI Mode per generare una lista della spesa dettagliata e, collegando il proprio account Instacart, aggiungere direttamente gli ingredienti al carrello per un rapido checkout.

Allo stesso modo, per chi cerca ispirazione creativa, è possibile chiedere a Canva di mostrare una selezione di modelli di design. Un'altra applicazione utile riguarda la creazione di playlist: gli utenti possono curare una playlist per un evento e salvarla istantaneamente su YouTube Music.

L'aggiornamento è attualmente in fase di lancio per gli utenti negli Stati Uniti. Google ha già dichiarato di essere al lavoro con una varietà di partner e prevede di estendere il supporto a molte altre applicazioni in futuro, ampliando ulteriormente l'ecosistema di AI Mode.

Evoluzione continua e visione futura di Google

Questa recente introduzione si inserisce in un percorso di costante evoluzione che Google ha intrapreso per AI Mode fin dall'inizio del 2025.

Nel corso di questo periodo, la piattaforma è stata potenziata con diverse nuove capacità, tra cui la possibilità di verificare la disponibilità di articoli nei negozi nelle vicinanze e di esplorare il web in modo affiancato, mantenendo il contesto della ricerca e consentendo domande di approfondimento.

Inoltre, durante il Google I/O di quest'anno, è stata presentata la "Personal Intelligence" all'interno di AI Mode, una caratteristica che le permette di attingere a dati da Gmail e Google Foto degli utenti per fornire risposte ancora più personalizzate e pertinenti. L'evento ha anche evidenziato le nuove capacità di Gemini, descritto come un agente AI personale disponibile 24/7. L'impegno di Google è chiaro: continuare a innovare nel campo dell'intelligenza artificiale, offrendo esperienze sempre più integrate, efficienti e personalizzate ai propri utenti, e migliorando l'interazione tra i suoi diversi servizi e piattaforme.