Google sta consolidando le sue soluzioni di intelligenza artificiale sotto il marchio Gemini, rinominando NotebookLM in Gemini Notebook. Questa evoluzione introduce migliorie funzionali, rendendo lo strumento più interattivo con la capacità di eseguire codice per l'analisi dei dati.

Evoluzione, funzionalità e sinergia con Gemini

Nato come Project Tailwind e presentato al Google I/O del 2023, NotebookLM è cresciuto fino a servire 30 milioni di utenti e oltre 600.000 organizzazioni. Negli ultimi tre anni, Google ha arricchito le sue funzionalità con generazione interattiva di podcast, quaderni curati, panoramiche video, supporto per più formati di file e un piano enterprise.

Con l'attuale aggiornamento, ogni quaderno diventa un contenitore sicuro. Gli utenti di Gemini Notebook potranno generare ed eseguire codice, attingendo a molteplici fonti per creare analisi complesse direttamente nel tool. Questa funzione è disponibile per gli abbonati Google AI Ultra e per i clienti aziendali di Workspace con AI Ultra Access e AI Expanded Access; l'estensione agli utenti Pro avverrà nelle prossime settimane.

L'introduzione della funzione "Notebooks" nell'app Gemini migliora la gestione integrata di progetti, chat e file, grazie alla perfetta sincronizzazione con NotebookLM. È una base di conoscenza personale nell'ecosistema Gemini per compiti complessi e progetti a lungo termine.

Permette di organizzare conversazioni, aggiungere documenti/PDF e dare istruzioni customizzate a Gemini per risposte mirate. La sincronizzazione automatica con NotebookLM consente l'uso di funzioni come panoramiche video o infografiche. Ideale per studenti e professionisti. La disponibilità di più fonti dipende dal piano di abbonamento. Il rollout dei "Notebooks" inizia questa settimana per gli abbonati Google AI Ultra, Pro e Plus sul web, con supporto mobile, maggiore disponibilità regionale in Europa e accesso per gli utenti gratuiti nelle prossime settimane.

Strategia unificata per l'AI di Google

La ridenominazione e l'integrazione di NotebookLM in Gemini Notebook consolidano le offerte AI di Google sotto un'unica identità. L'obiettivo è creare un ambiente sinergico e coeso, migliorando l'esperienza utente con un prodotto più potente e versatile per esigenze educative e professionali.