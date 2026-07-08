Il sistema SynthID di Google ha recentemente smascherato con successo un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che ritraeva il senatore del Kentucky Mitch McConnell in un letto d'ospedale. Questo rappresenta una vittoria significativa per la tecnologia anti-deepfake, cruciale nel contrastare la diffusione di contenuti visivi falsi online.

Come funziona SynthID: la firma invisibile

Lanciato alla conferenza Google I/O nel 2025, SynthID integra una firma digitale invisibile nelle immagini. Questa "filigrana" è impercettibile all'occhio umano ma rilevabile dagli algoritmi SynthID.

La sua innovazione risiede nella capacità di persistere anche quando le immagini vengono catturate su schermo o condivise su più piattaforme, come nel caso del senatore McConnell, assicurando una tracciabilità costante.

Snopes, noto sito di verifica dei fatti, ha rapidamente confermato la validità del sistema, accertando la presenza del watermark di SynthID nell'immagine e dichiarandola generata artificialmente. Questa capacità di rilevamento è un passo avanti cruciale nella lotta contro la disinformazione e i deepfake, offrendo uno strumento concreto per distinguere la realtà dalla finzione digitale.

Portata e limiti della tecnologia SynthID

Nonostante l'efficacia, SynthID presenta limitazioni operative, essendo utilizzabile solo con strumenti di generazione di immagini che partecipano al programma.

I modelli Gemini di Google integrano il watermark dal lancio nel 2025. OpenAI ha aderito a maggio 2026, rafforzando lo sforzo contro le immagini maliziose. Anthropic, tuttavia, non partecipa ancora.

Gli utenti possono verificare l'autenticità di un'immagine interrogando un modello Gemini o caricandola sul tool di verifica pubblica di OpenAI. Questa funzionalità offre un importante livello di sicurezza, permettendo a chiunque di contribuire alla verifica della provenienza e dell'integrità delle immagini digitali.

Altri successi: il caso dei soldati in Iran

L'utilità di SynthID è emersa anche nel caso di immagini virali che mostravano soldati statunitensi catturati in Iran. Queste si sono rivelate false, grazie ai watermark visibili di Google Gemini e alle firme invisibili di SynthID.

Incongruenze visive evidenti e una data errata hanno ulteriormente confermato l'inautenticità. Full Fact ha categoricamente smentito le affermazioni.

Nell'era digitale, con la manipolazione delle immagini sempre più sofisticata, la necessità di strumenti di verifica affidabili è impellente. SynthID si propone come una risposta innovativa e promettente, rafforzando la fiducia nelle informazioni visive e contribuendo a un ecosistema informativo più sicuro e trasparente.