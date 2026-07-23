IBM ha recentemente registrato una trimestrale deludente, con risultati finanziari che hanno significativamente mancato le aspettative di Wall Street. La compagnia ha generato 17,2 miliardi di dollari di ricavi, ma ha subito un crollo del 42% nei ricavi derivanti dal suo tradizionale business mainframe, un segmento storicamente molto redditizio. Questa notizia ha avuto un impatto immediato e drastico sul mercato azionario, con il titolo IBM che ha perso il 25% del suo valore in un solo giorno, segnando la più grande caduta giornaliera nella storia dell'azienda.

Il declino del mainframe: cause e prospettive

Secondo il CEO Arvind Krishna, il marcato declino nel settore mainframe è considerato un ostacolo temporaneo. I dirigenti di IBM attribuiscono questo calo alla decisione di alcuni clienti di posticipare gli acquisti di mainframe a causa di un significativo aumento dei prezzi (stimato tra il 15% e il 30%) per le apparecchiature dei data center e i PC. Questo incremento è stato indotto dalla crescente domanda di hardware legata all'espansione dell'AI. Nonostante ciò, IBM mantiene la fiducia che questi acquisti posticipati verranno completati a breve.

Reazione dei mercati e implicazioni strategiche

La reazione negativa dei mercati non si è limitata esclusivamente a IBM.

L'avviso sui profitti ha innescato una svendita più ampia nell'intero settore software, influenzando negativamente società di rilievo come Microsoft, ServiceNow e Salesforce. Questo scenario evidenzia un cambiamento nei modelli di spesa aziendale, con un crescente dirottamento di capitali verso le infrastrutture data center e le soluzioni di sicurezza informatica, a scapito del software tradizionale.

Il futuro del mainframe: tra resilienza e intelligenza artificiale

Nonostante le attuali difficoltà, IBM ribadisce con forza l'importanza strategica del suo business mainframe, considerandolo un elemento essenziale anche in un'era sempre più dominata dall'intelligenza artificiale. Di fronte a persistenti previsioni che ne anticipano l'obsolescenza, IBM insiste sulla sua intrinseca resilienza e sul suo ruolo cruciale.

Il CEO Krishna ha inoltre dichiarato che non vi sono segnali che i clienti stiano abbandonando il mainframe, suggerendo che, anche con l'avvento dell'AI, queste piattaforme continueranno a rivestire un ruolo fondamentale nelle infrastrutture IT delle grandi aziende.

Osservazioni del mercato e sfide future

Alcuni analisti di mercato, tra cui Chris Beauchamp del gruppo IG, hanno definito la situazione attuale un momento critico per IBM e per l'intero comparto software. Se il passaggio prioritario verso le infrastrutture e la cybersecurity dovesse prolungarsi, potrebbero emergere serie domande sulla sostenibilità a lungo termine delle azioni del settore software. La capacità di IBM di adattarsi e rispondere efficacemente a questi profondi cambiamenti sarà determinante per definire la sua posizione futura nel dinamico mercato tecnologico.

In sintesi, nonostante una fase finanziaria complessa e una forte reazione del mercato, IBM non percepisce l'AI come una minaccia diretta al suo storico dominio nel settore mainframe. Al contrario, l'azienda si sta preparando a rinnovare e rivitalizzare questo segmento chiave del suo portafoglio, cercando di capitalizzare le opportunità anche in un contesto tecnologico sempre più dinamico e competitivo.