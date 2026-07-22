La controversa causa giudiziaria intentata da un adolescente della Florida contro Meta, accusata di aver progettato piattaforme come Instagram e Facebook per essere addictive e dannose per la salute mentale dei minori, è stata ritirata pochi giorni prima dell’apertura del processo in tribunale. Il giovane querelante, un sedicenne noto solo come “R.K.C.”, ha ritirato la sua denuncia contro Meta poco prima dell’inizio del processo in California, dopo che altre importanti società tecnologiche come Snap, TikTok e YouTube avevano già raggiunto accordi.

Il ritiro della causa principale

La decisione di R.K.C. interrompe una battaglia legale che aveva già coinvolto altri giganti del settore. Meta è rimasta l’unica società destinataria della causa dopo un accordo provvisorio di Snap con il querelante. Il ragazzo ha scelto di ritirare la denuncia contro Meta senza ricevere alcun risarcimento. In precedenza, YouTube e TikTok avevano già chiuso accordi, e Snap aveva raggiunto un’intesa provvisoria.

Il contesto legale delle piattaforme social

Questo caso si inserisce in un fermento giudiziario più ampio, con migliaia di cause simili intentate da adolescenti, scuole e procuratori generali statali contro le grandi aziende tecnologiche. Queste sono accusate di creare consapevolmente piattaforme che generano dipendenza.

I potenziali precedenti di tali cause avrebbero potuto influenzare il design delle app, note per funzionalità che mantengono gli utenti impegnati, come lo scorrimento infinito e le notifiche continue.

Meta ha già affrontato significative sconfitte legali. All’inizio del 2026, è stata condannata nel New Mexico a pagare 375 milioni di dollari di sanzioni per aver ingannato i consumatori sulla sicurezza delle sue piattaforme e aver messo in pericolo i bambini. A marzo, una giuria di Los Angeles ha inflitto a Meta e Google un’altra sconfitta, assegnando al querelante circa 6 milioni di dollari di danni. Queste sentenze rappresentano precedenti giuridici potenti che potrebbero influenzare la progettazione futura dei social media e la loro responsabilità legale.

Le motivazioni del ritiro e la difesa di Meta

Meta era pronta a sostenere che il querelante avrebbe utilizzato gli account Facebook e Instagram solo per pochi minuti al giorno in media, e che la maggior parte dei suoi account era stata creata dopo aver assunto un avvocato. Nel suo comunicato, Meta ha dichiarato che “questo esito chiarisce che non ci tireremo indietro dal difenderci contro cause infondate”. La decisione del querelante di ritirare il caso, in seguito alle precedenti sconfitte giudiziarie di Meta, suggerisce una strategia per evitare ulteriori processi con potenziali risvolti restrittivi per il design delle sue piattaforme.

Impatto e prospettive future

L’abbandono di questa specifica causa da parte del giovane querelante alleggerisce temporaneamente la posizione di Meta, ma non arresta la pressione legale in atto.

Il campo rimane estremamente dinamico e attraversato da molteplici contenziosi in corso. Meta continua a fronteggiare contestazioni legali trasversali — da Stati a scuole, da casi individuali a class action — su presunti danni psicologici causati da strategie progettuali volte a massimizzare l’engagement. La battaglia sul ruolo dei social network nei confronti dei più giovani continua ad estendersi, e il contrasto tra strategie difensive e spinte regolatorie rimane cruciale nei prossimi mesi. Meta non esce indenne dall’attenzione pubblica e giudiziaria.