Al TechCrunch Disrupt 2026, l'appuntamento di riferimento per l'innovazione tecnologica, la scena dedicata ai Smart Systems si preannuncia fondamentale per esplorare la stretta interconnessione tra infrastruttura energetica e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'evento, in programma dal 13 al 15 ottobre presso il Moscone Center di San Francisco, riunirà leader del settore per affrontare le sfide e delineare gli orizzonti futuri di questa sinergia vitale per l'economia globale.

La fusione nucleare per l'energia del futuro

La sessione "Bringing Fusion to the Grid" vedrà esperti di Commonwealth Fusion Systems ed Helion approfondire i progressi nel campo della fusione nucleare.

Questa fonte energetica rivoluzionaria è cruciale per soddisfare le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale. Con la partecipazione di David Kirtley, CEO di Helion, e Brandon Sorbom, Chief Science Officer di Commonwealth Fusion Systems, i dibattiti si concentreranno sulle sfide tecniche e strategiche per integrare la fusione nella rete elettrica su larga scala, garantendo un futuro energetico più sostenibile.

L'approccio di Twilio alla sfida energetica

Jeff Lawson, CEO di Inertia e fondatore di Twilio, condividerà la sua prospettiva su come le esperienze maturate nella scalabilità di Twilio stiano plasmando il suo approccio all'innovazione nel settore energetico. La sua testimonianza offrirà un esempio di come le competenze acquisite nella tecnologia possano essere applicate efficacemente nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura, affrontando questioni di talento, tempistiche e complesse sfide ingegneristiche.

Modernizzare la rete elettrica per l'era digitale

Un panel dedicato al "Rewiring the Grid for the Electric Age" esplorerà le strategie e le opportunità di investimento per il potenziamento della rete elettrica globale. La domanda di elettricità cresce rapidamente, rendendo indispensabile un'azione proattiva. Esperti come Drew Baglino, Fondatore e CEO di Heron Power, e Apoorv Bhargava, CEO e Co-fondatore di WeaveGrid, analizzeranno le innovazioni e gli investimenti necessari per sostenere questa richiesta. L'obiettivo è costruire una rete più resiliente, flessibile e adattabile alle nuove esigenze.

La sfida energetica dell'intelligenza artificiale

Con l'aumento esponenziale della domanda computazionale dell'AI, gli operatori di data center e le aziende energetiche sono in corsa per assicurarsi risorse ed espandere le infrastrutture.

L'obiettivo è prevenire che i limiti infrastrutturali diventino un collo di bottiglia per l'innovazione nell'AI. Al TechCrunch Disrupt, si approfondirà come queste sfide vengano affrontate da leader come Sara Spangelo, Presidente e Co-fondatrice di Ambrosia Energy, e Bill Thayer, SVP e Head of Datacenter Solutions di Bloom Energy, discutendo strategie per la crescita dell'AI senza ostacoli energetici.

In sintesi, la scena dei Smart Systems del TechCrunch Disrupt 2026 offrirà una panoramica completa sulle sfide e le opportunità legate all'energia e all'AI. Questo è un aspetto critico per il progresso continuo dell'intelligenza artificiale. L'evento si configura come un momento imperdibile per fondatori, operatori e tutti coloro che desiderano comprendere a fondo il percorso dell'innovazione tecnologica ed energetica nei prossimi anni.