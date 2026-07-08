Kevin Weil, un dirigente tecnologico di grande esperienza con trascorsi in aziende di rilievo come Twitter, Meta, Planet Labs e OpenAI, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Stoke Space. Questa startup di Seattle, specializzata in razzi riutilizzabili, si propone di competere con giganti del settore come SpaceX, e l'arrivo di Weil segna un passo strategico per la sua crescita.

Il Ruolo Chiave di Weil nello Sviluppo di Stoke Space

La connessione tra Weil e Stoke Space risale alla fondazione dell'azienda nel 2020. Weil, insieme alla moglie Elizabeth, attraverso il loro fondo Scribble Ventures, è stato un investitore iniziale, fornendo supporto al CEO Andy Lapsa nella raccolta fondi e nell'orientamento all'interno della Silicon Valley.

Stoke Space ha già ottenuto finanziamenti per un totale di 1,34 miliardi di dollari, destinati a sviluppare un razzo rapidamente riutilizzabile.

L'esperienza di Weil sarà cruciale per la scalabilità aziendale di Stoke. La sua profonda conoscenza del settore spaziale è stata dimostrata anche dal suo ruolo precedente come presidente di Planet Labs, un'azienda di osservazione terrestre via satellite, fino alla sua IPO nel 2021.

L'Esperienza in OpenAI e la Transizione

Prima di unirsi a Stoke Space, Weil ha ricoperto ruoli significativi in OpenAI. Inizialmente chief product officer da giugno 2024 a ottobre 2025, ha poi guidato l'iniziativa "OpenAI for Science", focalizzata sull'accelerazione della ricerca scientifica.

Ha lasciato la società nell'aprile del 2026, in seguito alla decentralizzazione del programma scientifico e alla sua integrazione in altre aree di ricerca.

Nova: La Visione di Razzi Completamente Riutilizzabili

Stoke Space sta sviluppando il razzo Nova, progettato per essere completamente riutilizzabile e capace di voli ripetuti, una sfida tecnologica ambiziosa che mira a rendere i viaggi spaziali più economici e frequenti. L'obiettivo è contrastare le difficoltà di riutilizzo, avvicinandosi al livello di innovazione raggiunto da SpaceX con il suo Starship. Il CEO Lapsa ha evidenziato come l'idea del riutilizzo rapido sia ora più accettata e come ci sia una crescente necessità di razzi disponibili.

Ha inoltre menzionato l'applicazione futura di data center distribuiti nello spazio, resa possibile solo da un riutilizzo continuo e veloce.

Connessioni Strategiche e Prospettive Future

Un elemento fondamentale per il successo di Stoke Space sarà l'ottenimento di contratti militari. Weil porta con sé una preziosa esperienza nel connettere la Silicon Valley al Dipartimento della Difesa, avendo fatto parte della Riserva dell’Esercito degli Stati Uniti per migliorare la cooperazione tra l’esercito e l’industria tecnologica. Questa rete di contatti e competenze sarà strategica per l'azienda.

Nonostante l'apporto strategico e di networking di Weil, il CEO Andy Lapsa ha sottolineato l'importanza dell'esecuzione: "Abbiamo superato una buona parte del rischio, ma ce n’è ancora da affrontare. Lavoreremo duramente e andremo quando sarà il momento giusto."