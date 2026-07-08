Meta ha ufficialmente lanciato Muse Image, il suo primo modello di generazione di immagini basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato internamente dai Meta Superintelligence Labs. Questa innovativa soluzione è già disponibile per gli utenti attraverso l'app Meta AI, Instagram Stories e WhatsApp, con un'espansione imminente su Facebook e Messenger nei prossimi giorni.

Un Modello AI Versatile per Ogni Esigenza

Integrato direttamente nel chatbot di Meta AI, Muse Image si distingue per la sua notevole versatilità, andando ben oltre la semplice generazione di immagini da testo.

Il modello è capace di interpretare prompt complessi, utilizzare fotografie esistenti come input per nuove creazioni e consentire modifiche dirette tramite schizzi o annotazioni sull'immagine generata. Per gli utenti di Instagram Stories, Muse Image introduce oltre 30 nuovi effetti AI, arricchendo le possibilità creative. Su WhatsApp, invece, abilita la creazione immediata di immagini all'interno delle conversazioni, una funzionalità inizialmente disponibile in mercati selezionati.

Creatività Quotidiana a Portata di Mano

Progettato per offrire risultati rapidi e intuitivi, Muse Image permette agli utenti di eseguire una serie di operazioni creative con un linguaggio naturale e conversazionale.

È possibile, ad esempio, rimuovere elementi indesiderati da una foto, generare un QR code perfettamente funzionante o creare immagini personalizzate con stili unici. Il modello include anche una sezione di presets, ovvero prompt predefiniti che fungono da stimolo per la creatività, offrendo spunti come la trasformazione di un ritratto in stile videogame o claymation.

Rivoluzione nel Marketing e nello Shopping con l'AI

L'impatto di Muse Image si estende anche al settore pubblicitario e dello shopping. A breve, il modello sarà integrato nella piattaforma Advantage+ creative, dove permetterà la generazione di diverse varianti visive, mantenendo la coerenza con il brand. Questo migliorerà significativamente il fotorealismo e la qualità dei prodotti per gli oltre 8 milioni di inserzionisti attivi.

Nel contesto dello shopping, è in fase di sviluppo un nuovo strumento di restyling che consentirà di visualizzare i prodotti in ambienti reali, come case o stanze, integrandosi con Meta AI Shopping e Facebook Marketplace.

Accessibilità e Prospettive Future

L'utilizzo di base di Muse Image tramite Meta AI è offerto gratuitamente per le creazioni quotidiane. Tuttavia, per accedere a funzionalità più avanzate, è previsto l'accesso tramite i piani di abbonamento di Meta. L'azienda ha inoltre annunciato piani per espandere la disponibilità del modello in ulteriori paesi e su altre piattaforme del suo ecosistema, inclusi Facebook e Messenger, ampliando ulteriormente la sua portata.

Muse Video: Il Prossimo Orizzonte dell'AI Creativa

Guardando al futuro, Meta ha già fornito un'anteprima di Muse Video, il suo modello di generazione video basato sull'intelligenza artificiale. Attualmente in fase iniziale di sviluppo, Muse Video rappresenta il passo successivo nell'ambizione di Meta di costruire una suite completa di strumenti creativi potenziati dall'AI. Questo sottolinea l'impegno dei Meta Superintelligence Labs verso una nuova generazione di creazione multimediale, dove l'intelligenza artificiale si afferma come un partner creativo quotidiano, colmando il divario con i leader dell'AI visiva e spingendo i confini dell'innovazione.