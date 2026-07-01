L'azienda di micromobilità Lime, rinomata per i suoi scooter e biciclette elettriche, ha completato la sua attesa offerta pubblica iniziale (IPO), raccogliendo 167 milioni di dollari. Questo debutto in borsa, avvenuto dopo nove anni di attività, ha visto le azioni vendute a 25 dollari ciascuna, posizionandosi al centro della fascia di prezzo prevista tra 24 e 26 dollari per azione. La domanda per l'IPO ha superato di ben sei volte le azioni disponibili, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori e un momento cruciale per l'azienda.

Il debutto in borsa e le sue motivazioni

La quotazione di Lime, sostenuta da giganti del settore come Uber, era diventata una necessità strategica. L'azienda aveva precedentemente espresso preoccupazioni sulla sua capacità di proseguire l'attività senza un'iniezione di capitale significativa. Con una valutazione stimata di 1,66 miliardi di dollari, l'IPO era cruciale per raccogliere i fondi necessari a coprire oltre un miliardo di dollari di passività, una parte consistente delle quali è dovuta entro la fine dell'anno. Questo rende l'operazione non solo un'opportunità di crescita, ma anche un passo fondamentale per la sua continuità.

Performance finanziaria e dipendenze strategiche

Nonostante le pressioni finanziarie, Lime ha dimostrato una solida crescita dei ricavi negli ultimi anni.

I ricavi hanno raggiunto 521 milioni di dollari nel 2023, salendo a 686,6 milioni nel 2024 e toccando gli 886,7 milioni l'anno scorso. Parallelamente, le perdite sono state ridotte da 122,3 milioni nel 2023 a 33,9 milioni nel 2024, sebbene siano poi risalite a 59,3 milioni nel 2025. Attualmente, Lime opera in 230 città e 29 paesi, consolidando la sua presenza globale. Un aspetto da monitorare è la sua dipendenza da Uber, che detiene il 24% dell'azienda e ha contribuito a oltre il 14% dei suoi ricavi nell'ultimo anno, rappresentando un legame strategico significativo.

L'interesse degli investitori e i gestori dell'offerta

L'eccezionale domanda per l'IPO, che ha superato di sei volte le azioni disponibili, ha visto le assegnazioni concentrarsi principalmente tra fondi comuni di investimento che hanno piazzato ordini di ancoraggio.

In particolare, i dieci maggiori investitori hanno acquisito oltre il 75% delle azioni offerte. L'operazione è stata gestita da importanti banche d'investimento di primo livello, tra cui Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Jefferies, a testimonianza della rilevanza dell'evento nel panorama finanziario.

Implicazioni per il settore della micromobilità

Questo successo nel debutto in borsa non solo rappresenta un traguardo per Lime, ma potrebbe anche avere profonde implicazioni per l'intero settore della micromobilità. Posizionandosi come leader in questa industria in rapida evoluzione, Lime stabilisce un precedente significativo per altre aziende del settore che cercano di accedere ai mercati dei capitali.

La forte domanda di azioni suggerisce una rinnovata fiducia nella micromobilità come modello di crescita sostenibile e innovativo per il trasporto urbano, aprendo nuove prospettive per il futuro della mobilità condivisa.

In conclusione, l'IPO di Lime segna una pietra miliare per l'azienda e per il più ampio mercato della micromobilità. Nonostante le sfide finanziarie esistenti, l'interesse degli investitori, ben superiore alle aspettative, testimonia la fiducia in un futuro innovativo e sostenibile per la mobilità urbana, consolidando la posizione di Lime come attore chiave.