Meta sta esplorando una nuova direzione strategica per monetizzare i suoi ingenti investimenti in infrastrutture AI. L'azienda starebbe sviluppando un business cloud, denominato "Meta Compute", volto a offrire a terzi sia la propria potenza di calcolo AI in eccesso sia l'accesso a modelli proprietari ospitati sulla sua infrastruttura.

Questa iniziativa emerge in un contesto di massiccia espansione infrastrutturale. Alla fine del primo trimestre, Meta aveva già stanziato 182,9 miliardi di dollari per l'IA, con progetti significativi in Louisiana e Ohio – quest'ultimo descritto come una struttura «grande come Manhattan» – previsti per entrare in funzione nel 2026.

Nonostante questi investimenti, la domanda interna per soluzioni come Meta AI o LLaMA appare limitata; l'azienda non ne dettaglia i ricavi specifici, privilegiando l'uso interno.

Competizione nel settore cloud

L'ingresso di Meta in questo segmento la porrebbe in diretta competizione con giganti come Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure. L'offerta includerebbe sia la potenza di calcolo grezza, sul modello CoreWeave, sia modelli AI ospitati, similmente a quanto proposto da AWS Bedrock. Il CEO Mark Zuckerberg ha confermato l'ipotesi, dichiarando che l'espansione nel mercato cloud è «definitivamente sul tavolo», specialmente in caso di sovradimensionamento della capacità interna.

L'iniziativa Meta Compute

Annunciata a inizio 2026, "Meta Compute" è il piano architettonico che sostiene questa ambizione. Guidata da Santosh Janardhan, Daniel Gross e Dina Powell McCormick, l'iniziativa mira a un'espansione rapida di compute, centri dati, reti e capacità energetiche, con l'obiettivo di raggiungere decine, e in futuro centinaia, di gigawatt di potenza di calcolo. La rilevanza infrastrutturale è evidente: solo per il 2026, la previsione di spesa in conto capitale di Meta ha superato i 145 miliardi di dollari, un aumento significativo rispetto ai 72 miliardi del 2025, con l'esplicita apertura al cloud computing per la capacità in surplus.

Monetizzare la sovracapacità

L'obiettivo primario è trasformare in profitto ciò che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.

La potenza di calcolo non sfruttata genera costi fissi – ammortamenti, energia, manutenzione – che possono essere mitigati attraverso la monetizzazione diretta. Tuttavia, alcuni analisti avvertono del rischio di una potenziale bolla infrastrutturale, data la rapida svalutazione dei chip e l'incertezza sui ritorni economici dei progetti di IA, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di tali investimenti.

Paralleli di mercato e scenari futuri

Questo approccio non è isolato. Anche SpaceX, tramite la sua divisione xAI, ha recentemente venduto capacità inutilizzata del suo data center Colossus 1 a entità come Anthropic, Google e Reflection AI. Questo scenario suggerisce che la vera competizione nell'era dell'IA potrebbe non concentrarsi solo sui modelli o sui servizi, ma piuttosto su chi possiede e riesce a monetizzare le infrastrutture necessarie a supportarli, a condizione che la domanda di compute rimanga robusta.

In sintesi, Meta intende capitalizzare il proprio massiccio investimento infrastrutturale, affiancando al suo modello di business tradizionale una nuova linea di ricavo nel cloud AI. Se la domanda esterna si manterrà solida, "Meta Compute" potrebbe trasformare una potenziale overcapacity in una fonte strategica di marginalità.