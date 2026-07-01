Meta Platforms ha registrato un significativo aumento in Borsa, con un balzo del 10% a Wall Street, in seguito all'annuncio di una nuova e strategica attività nel settore cloud. La società si appresta a lanciare un servizio di cloud computing specificamente dedicato alla vendita di capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale (IA) a clienti esterni, segnando un'espansione cruciale nel suo modello di business.

Questa iniziativa è volta a recuperare parte dei miliardi di dollari che Meta ha investito nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Offrendo la propria potenza di calcolo in eccesso, la società si posiziona come un concorrente diretto di giganti del settore come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, che già dominano la fornitura di servizi cloud e soluzioni IA avanzate.

La nuova offerta di Meta nel cloud IA

La nuova attività cloud di Meta prevede la vendita di capacità di calcolo IA a soggetti terzi. L'obiettivo primario è monetizzare le vaste risorse infrastrutturali che l'azienda ha già implementato. Questa strategia permette a Meta di valorizzare gli ingenti investimenti sostenuti negli ultimi anni per lo sviluppo e il potenziamento delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale.

L'ingresso nel mercato del cloud computing per l’IA rappresenta un passo rilevante per Meta.

Con questa mossa, la società mira a diversificare le proprie fonti di ricavo e a rafforzare la propria posizione nel dinamico e competitivo settore tecnologico globale, aprendo nuove prospettive di crescita.

Scenario competitivo e reazione del mercato

Meta si inserisce in un mercato già presidiato da operatori consolidati come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. Questi fornitori offrono da tempo servizi di cloud computing e soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale a un'ampia clientela aziendale a livello mondiale. La decisione di Meta di vendere la propria capacità di calcolo in eccesso intensifica la concorrenza tra i principali attori del settore, introducendo nuove opzioni per le aziende che cercano di potenziare le proprie capacità nell'ambito dell'IA.

Le azioni di Meta hanno mostrato un incremento superiore al 6% nelle contrattazioni pre-market, evidenziando il forte interesse degli investitori verso questa iniziativa strategica. Il balzo del 10% a Wall Street conferma l'ottimismo del mercato riguardo al potenziale di questa nuova direzione intrapresa da Meta Platforms.