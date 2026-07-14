Un'operazione coordinata di tracciamento telefonico ha preso di mira il personale militare statunitense e i contractor nel Medio Oriente, sia prima che durante il conflitto con l'Iran. Questa rivelazione evidenzia come il governo iraniano abbia sfruttato note vulnerabilità nelle reti mobili per localizzare queste figure, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione globali.

Il sistema SS7 e le sue debolezze

Il regime iraniano ha sfruttato le falle intrinseche nel Signaling System 7 (SS7), un protocollo fondamentale per l'instradamento di chiamate e SMS nelle reti 2G e 3G.

Questo sistema è da tempo noto per le sue debolezze che consentono il monitoraggio a distanza dei dispositivi mobili. L'utilizzo di questa tecnica ha permesso all'Iran di individuare le forze militari statunitensi in basi e hotel in Iraq, Bahrain e altri paesi del Medio Oriente, consentendo al regime di colpirle.

Sorveglianza attraverso la tecnologia pubblicitaria

Accanto all'utilizzo del sistema SS7, il regime iraniano ha sfruttato tecniche di sorveglianza basate su tecnologie pubblicitarie. Queste, inizialmente sviluppate per offrire annunci personalizzati agli utenti di telefoni cellulari, possono involontariamente fornire accesso a dati di localizzazione sensibili. Tale metodo permette la tracciabilità degli utenti senza compromettere direttamente i loro dispositivi.

Impatto della sorveglianza e reazione statunitense

La campagna di tracciamento coordinata è iniziata prima dell'attacco USA-Israele contro l'Iran ed è proseguita durante le fasi iniziali del conflitto, periodo in cui l'Iran ha lanciato missili e droni contro le forze e installazioni americane nella regione. Funzionari del Golfo Persico hanno avanzato il sospetto che l'Iran o gruppi alleati abbiano abusato degli accordi di roaming con operatori mobili regionali per monitorare il personale statunitense. Sebbene il Central Command degli Stati Uniti abbia dichiarato di aver adottato misure di protezione, permangono rischi significativi derivanti dall'uso commerciale dei dati di localizzazione.

Le analisi degli esperti di cybersecurity

Esperti di cybersecurity, tra cui Gary Miller di Citizen Lab, hanno confermato le avanzate capacità dell'Iran di acquisire informazioni sulla posizione in tempo reale. Nonostante alcuni tentativi di tracciamento siano stati bloccati, le prove suggeriscono che operatori iraniani siano stati coinvolti in attività di targeting specifiche, puntando a individuare dispositivi particolari.

Questa situazione ha riacceso vecchie preoccupazioni tra i legislatori statunitensi. Figure influenti come il senatore Ron Wyden e il rappresentante Pat Harrigan hanno enfatizzato l'urgenza di introdurre normative più stringenti per impedire la vendita di dati di localizzazione relativi al personale governativo.

Le recenti rivelazioni evidenziano la fragilità e l'importanza critica della sicurezza nelle telecomunicazioni moderne, specialmente in scenari di conflitto. Ciò impone un'azione strategica e immediata per mitigare efficacemente future minacce analoghe.