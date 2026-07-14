Il dominio di link brevi di Telegram, t.me, è tornato pienamente operativo il 14 luglio 2026, dopo una sospensione di un giorno. Il 13 luglio 2026, il registro del .me aveva applicato lo stato di "serverHold", rendendo inaccessibili tutti i link esterni basati su t.me. Le funzionalità interne all'applicazione di Telegram, incluse chat e collegamenti, sono rimaste operative, garantendo la continuità del servizio.

L'origine della sospensione

La causa dell'interruzione non era un errore tecnico o la scadenza del dominio, bensì un'azione di conformità con le sanzioni imposte dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control) degli Stati Uniti.

Il 13 luglio 2026, il Tesoro americano aveva sanzionato un fornitore di VPN, First VPN Service. Un riferimento a un link t.me tra le infrastrutture sanzionate ha indotto il registro ad applicare lo stato di "serverHold" all'intero dominio t.me, anziché bloccare selettivamente il singolo collegamento, estendendo l'impatto a tutti i link.

Il ripristino del servizio

Il dominio t.me è stato riattivato e riportato online il 14 luglio 2026. L'annuncio è stato fornito da Predrag Lešić, CEO di DomainME, il registro con sede in Montenegro responsabile del dominio .me. DomainME ha confermato che la revoca del blocco era correlata alla conformità con le sanzioni OFAC, chiarendo la situazione che aveva generato incertezza sull'inaccessibilità dei link pubblici.

Impatto e alternative operative

La sospensione ha evidenziato la crucialità di un singolo dominio per leoperazioni quotidiane e la fruibilità dei servizi digitali. Durante il blocco, Telegram ha funzionato grazie ai suoi domini alternativi, come telegram.me e telegram.org, rimasti operativi e che hanno permesso agli utenti di interagire con i contenuti senza interruzioni. Esperti del settore hanno sottolineato che lo "serverHold" è un potente meccanismo di enforcement del ciclo di vita del dominio, un "interruttore di blocco" a livello di registro non aggirabile da un semplice registrar, che blocca la risoluzione DNS prima di raggiungere l'infrastruttura di Telegram.

Lezioni per il futuro digitale

Il caso di t.me serve da monito sull'influenza delle normative internazionali sui servizi digitali globali. La vicenda solleva interrogativi su come le piattaforme possano mitigare gli impatti di meccanismi di blocco di così ampia portata e su come tali azioni possano essere rese più mirate per ridurre l'inconveniente agli utenti finali senza compromettere la conformità legale. Questa situazione sottolinea l'importanza strategica di disporre di sistemi di backup robusti e di alternative praticabili, non solo per la continuità dei servizi, ma anche per salvaguardare la fiducia e l'affidabilità in un panorama digitale sempre più complesso.