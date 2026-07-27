Meta ha integrato il suo chatbot Meta AI nei messaggi diretti (DM) di Threads, permettendo agli utenti interazioni private. Precedentemente, Meta AI era accessibile solo nei post pubblici di Threads in mercati selezionati. La nuova funzionalità consente di condividere post, immagini, link e video con il bot, oltre a porre domande e approfondire argomenti.

Espansione e Gestione di Meta AI

La funzionalità è già disponibile nei DM di altre piattaforme Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). L'espansione globale a Threads è iniziata il 27 luglio 2026.

Meta continua a testare il chatbot nei feed pubblici di Threads in alcuni mercati, raccogliendo feedback. Gli utenti possono gestire le risposte di Meta AI silenziando @meta.ai o selezionando "Non mi interessa".

Nuove Funzionalità e Integrazioni Avanzate

Meta non si limita all'integrazione in Threads, ma amplia l'accesso al suo modello Muse Spark AI in mercati emergenti (Argentina, Malesia, Messico, Arabia Saudita, Singapore). Qui, utenti con account pubblici possono richiamare risposte AI taggando @meta.ai (visibili e silenziabili dal profilo). L'app Meta AI si arricchisce di Voice Chat e funzionalità live AI (informazioni in tempo reale dalla fotocamera). Novità aggiuntive includono la modalità Shopping per Facebook Marketplace e l'estensione di Muse Spark agli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta e Oakley Meta negli Stati Uniti e in Canada.

Impatto e Prospettive Future

L'integrazione di Meta AI nei messaggi privati di Threads rappresenta una significativa espansione delle capacità AI nelle piattaforme social. Questo favorisce interazioni più personalizzate e mirate, migliorando l'esperienza utente e promuovendo maggiore coinvolgimento. L'impegno di Meta nell'integrare nuove tecnologie AI evidenzia una chiara direzione verso l'innovazione continua, riaffermando il suo ruolo di leader tecnologico nel mondo social, con strumenti sempre più sofisticati.