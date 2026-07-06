Un nuovo e significativo episodio di scontro pubblico ha segnato le relazioni tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. L'ultimo capitolo di questa crescente tensione si è manifestato con la pubblicazione, da parte di Trump, di un meme sul suo social network Truth Social. L'immagine ritrae la premier italiana mentre lo osserva, accompagnata dalla didascalia inequivocabile: "serve un ordine restrittivo". Questo gesto ha riacceso il dibattito sulle complesse dinamiche tra i due leader, già segnate da precedenti frizioni diplomatiche e personali.

L'escalation delle accuse sui social media

L'episodio si inserisce in un contesto di attacchi reciproci. Il presidente Trump ha mosso precise accuse nei confronti della premier italiana, sostenendo che Meloni avrebbe cercato di recuperare la sua amicizia dopo aver rifiutato di appoggiare Washington su questioni chiave di politica estera. Trump ha affermato che, durante l'ultima riunione del G7 in Francia, la presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto ripetutamente di farsi fotografare insieme. Ha inoltre suggerito che la popolarità in Italia di Giorgia Meloni sia diminuita a causa della sua mancata adesione ad alcune iniziative statunitensi in Medio Oriente. Queste dichiarazioni hanno alimentato la polemica, evidenziando una frattura sempre più profonda.

La ferma replica della premier Meloni

La risposta della presidente del Consiglio italiana non si è fatta attendere. Giorgia Meloni ha replicato direttamente alle accuse di Trump attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel suo intervento, la premier ha sottolineato che la sua popolarità non dipende dalla relazione con il presidente americano, bensì dalla sua capacità di agire nell'interesse del proprio Paese. Ha dichiarato: "La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia, e questo è esattamente ciò che ho sempre fatto". Meloni ha inoltre ribadito l'indipendenza dell'Italia rispetto a pressioni esterne, specificando che l'utilizzo delle basi militari statunitensi in Italia è regolato da accordi bilaterali che la nazione rispetta, ma che non possono intaccare la sua sovranità nazionale.

La sua posizione ferma ha rimarcato la determinazione italiana a mantenere la propria autonomia decisionale.

Questo scambio di dichiarazioni pubbliche mette in luce il progressivo deterioramento di una relazione che, in passato, era stata caratterizzata da una notevole affinità ideologica tra i due leader. Le divergenze su temi sensibili come la politica verso l'Iran, il ruolo degli Stati Uniti in Medio Oriente e le questioni relative alla sicurezza europea hanno contribuito a intensificare le tensioni tra Washington e Roma. Ciò che era iniziato come discrepanze diplomatiche si è trasformato in un confronto pubblico sempre più acceso, con implicazioni potenzialmente significative per gli equilibri internazionali.