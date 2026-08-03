Apple ha finalmente introdotto Siri AI, una versione rinnovata del suo storico assistente vocale che risponde alle promesse fatte da tempo. Con il rilascio della beta consumer di iOS 27, il nuovo Siri sfrutta il contesto personale e una conoscenza estesa per funzionare come un assistente conversazionale avanzato. Tuttavia, il suo lancio appare meno entusiasmante di quanto l'azienda avesse sperato, suscitando un feeling anticlimatico.

Le novità di Siri AI

Siri AI è ora effettivamente in grado di comprendere il contesto personale dell'utente, accedere alle informazioni salvate nell’iPhone e fornire risposte fluide in linguaggio naturale.

L'assistente offre opzioni per modificare l’espressività e la velocità della voce, oltre alla possibilità di digitare le domande anziché utilizzare il comando vocale. Può cercare foto, email, contatti, testi e appuntamenti senza che l’utente debba specificare dove cercare. Tra le sue funzionalità avanzate, Siri può leggere un numero di patente da una foto, avviare app e siti web, riprodurre contenuti dalle app preferite, aiutare nella pianificazione, analizzare immagini inquadrate con la fotocamera e persino dividere un conto al ristorante. In sintesi, Siri ora funziona come era sempre stato promesso, un risultato reso possibile dall’utilizzo dei modelli Gemini AI di Google, personalizzati da Apple per operare sui propri chip e in cloud privato.

Un lancio senza effetto “wow”

Nonostante Siri AI sia oggettivamente più capace e utile, l’impatto percepito dal pubblico è tiepido: l’innovazione sembra ormai scontata. La situazione viene descritta come la «fix di un bug permanente»: Siri finalmente funziona nel modo in cui avrebbe dovuto da sempre. Il fattore novità è però evaporato dopo anni in cui gli utenti si sono abituati a soluzioni di intelligenza artificiale più avanzate, rendendo l'arrivo di questa versione un evento meno rivoluzionario.

Privacy e utilità al centro

Apple ha presentato Siri AI durante il WWDC 2026, enfatizzando un approccio incentrato sulla privacy e sull’utilità quotidiana, piuttosto che sulla super-intelligenza o sull’effetto “wow”.

Craig Federighi ha sottolineato come l'azienda creda che l'AI veramente utile debba essere centrata sull'utente e sui suoi bisogni, rifiutando sviluppi di intelligenza artificiale fine a sé stessa. Siri AI può ora preparare ricette, invitare amici, analizzare oggetti tramite fotocamera e offrirà una app autonoma in arrivo nel corso dell’anno, sebbene inizialmente non disponibile in Europa e Cina per questioni regolatorie.

Il contesto dell'intelligenza artificiale

Il lancio di Siri AI si inserisce in una fase del mercato in cui la generative AI è già ben radicata. Strumenti che scrivono codice, completano task complessi e collaborano attivamente con l'utente sono ormai la norma. In questo scenario, Siri AI non appare come una rivoluzione, bensì come un adeguamento doveroso della piattaforma Apple, che si allinea alle aspettative attuali del settore.

Strategie future e percezione pubblica

Apple ha puntato su due mosse strategiche fondamentali: garantire privacy e un'integrazione profonda, collaborando al tempo stesso con Google per l'intelligenza artificiale. La sfida ora sarà rendere Siri AI percepito come un assistente umano e proattivo, anziché un'entità virtuale ma prevedibile. Il rilascio completo di iOS 27 è atteso per settembre, e sarà cruciale osservare come Apple comunicherà il valore aggiunto di questa evoluzione al grande pubblico. Siri AI è finalmente compiuto, ma l'esperienza suggerisce che, una volta raggiunta l'utilità minima, il passo successivo non è più sorprendere, ma dimostrare costantemente un valore reale e tangibile.