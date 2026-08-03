Apple è nuovamente in disputa legale con il governo britannico per la richiesta di accedere ai backup crittografati degli utenti iCloud nel Regno Unito. L'azienda ha presentato un nuovo ricorso al Tribunal delle Investigatory Powers, l'organo di sorveglianza.

Il governo britannico ha emesso un “technical capability notice”, un ordine segreto che impone l’accesso ai dati utenti, anche se protetti da crittografia avanzata. Questa mossa è vista come tentativo di ottenere una backdoor nei backup iCloud di Apple, un attacco a privacy e sicurezza. I backup sono protetti da crittografia end-to-end, inaccessibili persino ad Apple.

Dopo un contenzioso simile nel 2025, Apple aveva già eliminato per gli utenti del Regno Unito la Protezione Avanzata dei Dati (ADP) nei loro backup iCloud, funzione chiave.

Il Contesto del Conflitto e la Posizione di Apple

Già nel 2025, un tentativo analogo del governo britannico di accedere ai dati crittografati fu bloccato dagli Stati Uniti. Nonostante ciò, il Regno Unito ha reiterato la richiesta, spingendo Apple a questa nuova azione legale. L’azienda di Cupertino mantiene una posizione ferma contro le backdoor nei suoi sistemi di crittografia, evidenziando le implicazioni negative per la sicurezza globale.

Implicazioni Globali e la Difesa della Privacy

La battaglia legale tra Apple e il governo britannico trascende la questione tecnica, simboleggiando le crescenti tensioni tra aziende tecnologiche e governi.

Apple difende i diritti di privacy degli utenti; l'esito della disputa è monitorato con attenzione, potendo stabilire un precedente sostanziale per le future politiche su privacy e sicurezza dei dati.

Il caso evidenzia la complessa sfida per le aziende tecnologiche nel bilanciare richieste legali dei governi e responsabilità di salvaguardare la privacy degli utenti. L’esito del conflitto influenzerà i diritti degli utenti nel Regno Unito e le normative e pratiche di crittografia globali. Con questa resistenza, Apple si conferma difensore della privacy e della sicurezza dei dati, vedendo le richieste di accesso ai dati privati come una minaccia reale a etica aziendale e fiducia dei consumatori.