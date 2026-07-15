Neko Health, la startup co-fondata da Daniel Ek, celebre co-fondatore di Spotify, e Hjalmar Nilsonne, ha annunciato un significativo traguardo finanziario, chiudendo un round di Serie C con un investimento di 700 milioni di dollari. Questa operazione consolida la sua posizione di avanguardia nel settore delle tecnologie mediche, focalizzandosi sulla scansione corporea e sulla valutazione preventiva della salute. Il finanziamento è stato guidato da Lightspeed Venture Partners e O.G. Venture Partners, con la partecipazione di illustri investitori individuali, tra cui Mark Zuckerberg e Priscilla Chan.

Tecnologia di scansione: innovazione e precisione

Il cuore dell'offerta di Neko Health è la sua tecnologia proprietaria di scansione corporea. Questo sistema avanzato non si limita alla sola scansione, ma integra anche esami del sangue e metriche dettagliate sulla composizione corporea. Un aspetto cruciale è la sua capacità di connettersi e sincronizzarsi con i dati di Apple Health, fornendo ai medici uno strumento potente per una valutazione clinica più approfondita e personalizzata dei pazienti. Le scansioni, che hanno già coinvolto oltre 100.000 utenti, sono eseguite in modo completamente privo di radiazioni, garantendo la massima sicurezza. I risultati sono disponibili il giorno stesso, grazie all'impiego di dispositivi di ultima generazione come Derma-2, Echo-2 e Spectrum-2, che assicurano dati precisi e automatizzati.

Espansione internazionale e l'approdo negli USA

Attualmente, Neko Health opera con successo nel Regno Unito e in Svezia, ma la sua ambizione è globale. La startup si sta preparando per un'importante espansione negli Stati Uniti, con l'apertura della sua prima clinica a New York. Questo passo strategico è sostenuto non solo dal recente finanziamento, ma anche dall'enorme interesse dimostrato dal pubblico: oltre 350.000 persone hanno già aderito alla lista d'attesa o hanno prenotato una scansione, evidenziando una forte domanda per i servizi offerti. Il modello di business si basa su un approccio innovativo alla prevenzione sanitaria, reso accessibile anche grazie a costi contenuti per le scansioni, pari a £299 nel Regno Unito e 2.750 SEK in Svezia.

Risultati concreti e la visione per il futuro

L'efficacia del servizio di Neko Health è testimoniata dai risultati: un impressionante 75% degli utenti sceglie di prenotare una nuova scansione dopo la prima sessione. Inoltre, sono stati riscontrati miglioramenti significativi in diversi biomarcatori chiave tra la prima e la seconda scansione. Un esempio emblematico dell'impatto di questa tecnologia è il caso di Alex Tew, fondatore di Calm, che grazie a una scansione Neko Health ha scoperto un neo maligno, permettendone la tempestiva rimozione. Questo sottolinea la capacità della startup di identificare condizioni potenzialmente gravi in fase precoce.

Daniel Ek e il suo team hanno una chiara visione per il futuro: espandere ulteriormente le funzionalità di Neko Health, migliorando l'integrazione con dispositivi indossabili e ampliando l'accessibilità del servizio a livello globale.

L'obiettivo primario è trasformare il monitoraggio della salute da un processo reattivo a uno proattivo e preventivo, rendendolo più semplice e accessibile per tutti. Con l'avanzamento delle tecnologie sanitarie innovative e l'imminente ingresso nel vasto mercato statunitense, Neko Health si posiziona come un potenziale leader nella rivoluzione dell'assistenza sanitaria digitale.