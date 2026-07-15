OpenAI segna il suo ingresso ufficiale nel mercato dell'hardware con il lancio di Codex Micro, una tastiera da 230 dollari. Sviluppata in collaborazione con lo studio di design Work Louder, questa periferica si integra con l'assistente di codifica AI Codex. Offre agli utenti uno strumento avanzato per la gestione di flotte di agenti di codifica semi-autonomi, capaci di scrivere ed eseguire codice con interventi umani minimi. La tastiera si propone come un "centro di comando" per chi opera con l'intelligenza artificiale.

Funzionalità e posizionamento di Codex Micro

Il Codex Micro si distingue per caratteristiche innovative: "Agent Keys" luminose indicano lo stato degli agenti AI, mentre "Command Keys" personalizzabili offrono scorciatoie rapide per azioni frequenti in Codex. Integra un joystick per attivare flussi di lavoro comuni e una manopola per regolare il livello di "ragionamento" degli agenti, modulando tempo e potenza computazionale per un controllo granulare sulle operazioni AI.

Controllabile e personalizzabile tramite l'app desktop di ChatGPT, OpenAI ha specificato che il Codex Micro è una collaborazione in edizione limitata. Questa scelta ne sottolinea il carattere di prodotto di nicchia, più orientato all'innovazione che alla diffusione di massa, rivolgendosi ai power user di Codex che cercano un'interazione fisica e diretta con i loro agenti AI.

OpenAI e l'espansione nell'hardware AI

L'introduzione del Codex Micro si inserisce in un contesto più ampio di esplorazione del settore hardware da parte di OpenAI. Si vocifera di un altro ambizioso progetto: un altoparlante intelligente portatile e senza schermo, progettato per integrare ChatGPT. Questo dispositivo, sviluppato con ex ingegneri di Apple, suggerisce una visione futura in cui l'AI si distacca dagli schermi per integrarsi direttamente in oggetti fisici, trasformando l'interazione quotidiana con la tecnologia.

Il percorso di OpenAI nell'hardware è complesso, anche a causa di una causa legale in corso con Apple riguardante presunti furti di segreti commerciali. Nonostante ciò, il nuovo altoparlante intelligente, attualmente in fase di sviluppo, è atteso come un potenziale concorrente nel mercato degli assistenti domestici AI, con una possibile disponibilità entro il 2027.

Questo scenario evidenzia la crescente competizione e l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale applicata all'hardware.

Prospettive future: AI e hardware dedicato

Il lancio di una tastiera specifica per la gestione degli agenti AI da parte di OpenAI è un segnale chiaro della tendenza verso una maggiore personalizzazione dell'esperienza AI tramite hardware dedicato. Già nel 2024, Microsoft introdusse un tasto Copilot dedicato su alcune tastiere Windows. Il Codex Micro, con la sua superficie di controllo completa, rappresenta un'evoluzione significativa, offrendo un'interfaccia più profonda per chi lavora costantemente con gli agenti. Sebbene il Codex Micro possa apparire come un accessorio di nicchia, il suo rilascio è indicativo di un cambiamento più ampio: l'AI sta progressivamente uscendo dagli schermi per integrarsi nel mondo fisico attraverso dispositivi sempre più sofisticati e specificamente progettati, promettendo un futuro in cui l'interazione con l'intelligenza artificiale sarà sempre più tangibile e immediata.