La venture capital Paradigm ha annunciato un nuovo fondo da 1,2 miliardi di dollari. Si tratta del terzo fondo di venture e del quarto complessivo per la società. L'iniziativa mira a sostenere le "technical frontier startups", ampliando gli investimenti oltre le criptovalute per abbracciare settori innovativi quali la robotica e l'intelligenza artificiale (AI). Questa strategia evidenzia la crescente rilevanza di AI e robotica nel panorama tecnologico, in un momento in cui il comparto delle criptovalute è alle prese con sfide legate a volatilità e regolamentazione.

L'espansione nel "fronte tecnico"

Nonostante l'apertura a nuovi orizzonti, Paradigm mantiene il suo impegno primario nel settore delle criptovalute. La società continuerà a sostenere progetti volti a migliorare e reinventare mercati e sistemi finanziari tramite l'impiego di blockchain e strumenti innovativi. In collaborazione con OpenAI, sta sviluppando iniziative come EVMbench per la sicurezza blockchain.

Fondata nel 2018 da Matt Huang, ex partner di Sequoia, e Fred Ehrsam, cofondatore di Coinbase, la venture capital si è affermata come uno dei principali investitori nel settore delle criptovalute, con fondi precedenti significativi, incluso uno da 2,5 miliardi di dollari lanciato nel 2021.

Investimenti attuali e prospettive future

Paradigm ha già allocato parte del nuovo fondo in società innovative quali Zipline, specializzata in consegne tramite droni, e True Anomaly, una startup attiva nella difesa spaziale. Zipline ha raggiunto una valutazione di 7,6 miliardi di dollari a gennaio, mentre True Anomaly è stata valutata 2,2 miliardi di dollari ad aprile. Questi investimenti evidenziano l'approccio diversificato della firma e il suo interesse a sostenere startup all'avanguardia tecnologica.

L'interesse di Paradigm per l'AI non è recente. Già a giugno 2023, attraverso un post su X, era stato ribadito l'impegno della società nelle criptovalute, pur riconoscendo i progressi nell'intelligenza artificiale come "troppo interessanti per essere ignorati".

È stata inoltre evidenziata l'assenza di competizione tra crypto e AI, bensì un'opportunità di overlap tecnologico capace di generare sinergie significative.

Una strategia di investimento orientata alla ricerca

La strategia di investimento di Paradigm è orientata alla ricerca, mirando a un equilibrio tra nuove tecnologie emergenti e lo sviluppo consolidato di blockchain e criptovalute. Questo si traduce in un modello che non solo identifica e supporta innovazioni tecniche, ma cerca anche di integrare diversi settori tecnologici per massimizzare opportunità e rendimenti.

In un'epoca di rapidi cambiamenti tecnologici, Paradigm si posiziona come attore chiave non solo nel mondo delle criptovalute, ma anche nei settori della robotica e dell'AI, con l'obiettivo di costruire un futuro in cui queste tecnologie possano coesistere e prosperare.